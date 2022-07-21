«Спарта» Прага сыграет против «Викинга». Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 21 июля и начнётся в 20:00 по мск. «Спарта» Прага — «Викинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта»

В прошлом сезоне «Спарта» финишировала на третьей позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Чехии «Виктории» и «Славии» из Праги.

Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

Текущий розыгрыш чешского чемпионата еще не начался, поэтому команда сыграет свой первый официальный поединок в новом сезоне.

Все прогнозы на Лигу конференций

В нынешнее межсезонье пражане провели пять товарищеских встреч, три из которых выиграли, но в двух последних победить не смогли, проиграв и сыграв вничью.

«Викинг»

В минувшей кампании «Викинг» занял третье место в норвежской лиге, уступив чемпионство «Буде-Глимту» и «Мольде».

Благодаря этому результату команда получила возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

Новый розыгрыш чемпионата Норвегии клуб проводит на том же уровне, занимая после 16 поединков третьюу строчку.

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы и потерпел три поражения в последних семи играх.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.