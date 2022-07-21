«Спарта»
В прошлом сезоне «Спарта» финишировала на третьей позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Чехии «Виктории» и «Славии» из Праги.
Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.
Текущий розыгрыш чешского чемпионата еще не начался, поэтому команда сыграет свой первый официальный поединок в новом сезоне.
Все прогнозы на Лигу конференций
В нынешнее межсезонье пражане провели пять товарищеских встреч, три из которых выиграли, но в двух последних победить не смогли, проиграв и сыграв вничью.
«Викинг»
В минувшей кампании «Викинг» занял третье место в норвежской лиге, уступив чемпионство «Буде-Глимту» и «Мольде».
Благодаря этому результату команда получила возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.
Новый розыгрыш чемпионата Норвегии клуб проводит на том же уровне, занимая после 16 поединков третьюу строчку.
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы и потерпел три поражения в последних семи играх.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.