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    «Спарта» Прага одолеет «Викинг»?

    «Спарта» Прага — «Викинг». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Спарта» — фаворит матча
    «Спарта» Прага сыграет против «Викинга». Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 21 июля и начнётся в 20:00 по мск. «Спарта» Прага — «Викинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Спарта П
  • Прага
    •  Спарта П 20:00 Викинг Викинг
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Спарта»

    В прошлом сезоне «Спарта» финишировала на третьей позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Чехии «Виктории» и «Славии» из Праги.

    Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

    Текущий розыгрыш чешского чемпионата еще не начался, поэтому команда сыграет свой первый официальный поединок в новом сезоне.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В нынешнее межсезонье пражане провели пять товарищеских встреч, три из которых выиграли, но в двух последних победить не смогли, проиграв и сыграв вничью.

    «Викинг»

    В минувшей кампании «Викинг» занял третье место в норвежской лиге, уступив чемпионство «Буде-Глимту» и «Мольде».

    Благодаря этому результату команда получила возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

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    • Новый розыгрыш чемпионата Норвегии клуб проводит на том же уровне, занимая после 16 поединков третьюу строчку.

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы и потерпел три поражения в последних семи играх.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Спарта» Прага — «Викинг»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Спарта» Прага одолеет «Викинг»?
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