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    «Хапоэль» уничтожит соперника?

    «Хапоэль» — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хапоэль» — «Динамо» Минск
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    «Хапоэль»
    В четверг, 21 июля «Хапоэль» Беэр-Шева на своём поле примет минское «Динамо» в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Начало матча в 20:30 (мск). «Хапоэль» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Хапоэль Б-Ш
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Хапоэль Б-Ш 20:30 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    «Хапоэль»

    «Хапоэль» — обладатель Кубка Израиля и серебряный призер чемпионата своей страны.

    Команда Беэр-Шевы на очко опередила «Маккаби» из Тель-Авива. Но отстала от чемпиона — «Маккаби» из Хайфы на 5 баллов.

    Старт нового сезона запланирован на 20 августа. Матч стартового тура «регулярки» израильский коллектив проведет против клуба «Ашдод».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В прошлогоднем евросезоне «Хапоэль» дошёл до 4-й стадии отбора Лиги конференций. Клуб смёл на своем пути «Арду» из Болгарии, польский «Шленск». Но споткнулся об кипрский «Анортосис».

    «Динамо» Минск

    Минское «Динамо» — бронзовый призер чемпионата Белоруссии. В нынешнем сезоне команда идет на 4-й позиции. Но есть парочка игр в запасе.

    Так белорусский клуб попросил профильную федерацию перенести матч очередного тура. Встречу против «Энергетик-БГУ» отложили на более поздний срок.

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    • Все крутые достижения клуба были зафиксированы еще в 20-м веке. В 82-м году выигрывали чемпионат СССР.

    В сезоне 2020 — последнее участие минского «Динамо» в еврокубках.Тогда беларусы не смогли переиграть «Пяст Гливиц»(0:2)

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хапоэль» за 1.63, ничья оценивается в 3.80, на успех команды «Динамо» Минск — за 5.05

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    «Хапоэль» — вне конуренции. Израильский клуб чаще всего проходит 2-й этап квалификации турниров УЕФА.

    Наша ставка — победа «Хапоэль» с коэффициентом 1.63

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    «Хапоэль» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.63), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Хапоэль» уничтожит соперника?
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