В четверг, 21 июля «Хапоэль» Беэр-Шева на своём поле примет минское «Динамо» в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Начало матча в 20:30 (мск). «Хапоэль» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хапоэль»

«Хапоэль» — обладатель Кубка Израиля и серебряный призер чемпионата своей страны.

Команда Беэр-Шевы на очко опередила «Маккаби» из Тель-Авива. Но отстала от чемпиона — «Маккаби» из Хайфы на 5 баллов.

Старт нового сезона запланирован на 20 августа. Матч стартового тура «регулярки» израильский коллектив проведет против клуба «Ашдод».

Все прогнозы на Лигу конференций

В прошлогоднем евросезоне «Хапоэль» дошёл до 4-й стадии отбора Лиги конференций. Клуб смёл на своем пути «Арду» из Болгарии, польский «Шленск». Но споткнулся об кипрский «Анортосис».

«Динамо» Минск

Минское «Динамо» — бронзовый призер чемпионата Белоруссии. В нынешнем сезоне команда идет на 4-й позиции. Но есть парочка игр в запасе.

Так белорусский клуб попросил профильную федерацию перенести матч очередного тура. Встречу против «Энергетик-БГУ» отложили на более поздний срок.

Все крутые достижения клуба были зафиксированы еще в 20-м веке. В 82-м году выигрывали чемпионат СССР.

В сезоне 2020 — последнее участие минского «Динамо» в еврокубках.Тогда беларусы не смогли переиграть «Пяст Гливиц»(0:2)

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хапоэль» за 1.63, ничья оценивается в 3.80, на успех команды «Динамо» Минск — за 5.05

«Хапоэль» — вне конуренции. Израильский клуб чаще всего проходит 2-й этап квалификации турниров УЕФА.

Наша ставка — победа «Хапоэль» с коэффициентом 1.63