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    «Базель» обеспечит результативность

    «Базель» — «Крузейдерс». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Лиам Миллар
    «Базель» сыграет на своем поле с «Крузейдерсом» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 21 июля, начало — в 20:00 мск. «Базель» — «Крузейдерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Базель
  • Базель
    •  Базель 20:00 Крузейдерс Крузейдерс
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Базель»

    Швейцарский клуб уже стартовал в своем чемпионате. «Базель» на выезде потерял очки в матче с «Винтертуром» (1:1).

    А вот в контрольных матчах команда выглядела довольно неплохо. Лишь в матче с «Гамбургом» случился громкий коллапс (1:5).

    Коэффициенты матча Базель — Крузейдерс

  • 1
  • 1.09
  • X
  • 9.50
  • 2
  • 29.00
  • Ставка
    •

    В поединке с североирландцами «Базель» наверняка будет стараться соорудить задел перед ответной встречей.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    И по составу, и по игре швейцарский полпред выглядит куда более выгодно, чем оппонент. Наверняка «Базель» покажет класс.

    «Крузейдерс»

    Полпред Северной Ирландии уже прошел один раунд квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч был обыгран гибралтарский «Мэгпис» (1:2, 3:1).

    Причем до того «Крузейдерс» неважно выглядел в контрольном матче с «Сент-Мирреном», уступив шотландцам со счетом 0:3.

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    • «Крузейдерс», несомненно, будет действовать вторым номером. Североирландцы рассчитывают на контратаки.

    Даже в противостоянии с гибралтарцами «Крузейдерс» не выглядел уверенно. Вот и в этом поединке гостям придется крайне тяжело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Базель» за 1.06, на ничью за 10.00, а на «Крузейдерс» — за 30.00.

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    «Базель» на голову сильнее соперника.

    «Крузейдерс» по игре не выглядит цельным коллективом.

    Швейцарцы выглядят монолитнее, и постараются преуспеть в реализации. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Базель» — «Крузейдерс»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Базель» обеспечит результативность
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