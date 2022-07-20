«Халл Сити»
Эта команда не лучшим образом провела минувший сезон. Лишь 19 место в Чемпионшипе явно тянет на провал.
При том, что «Халл Сити» еще относительно недавно играл в АПЛ, команда пока не может даже приблизиться к таким высотам.
В контрольных матчах команда выглядит довольно неплохо. «Халл Сити» выиграл дважды при одном поражении.
Последний товарищеский матч сложился для «Халл Сити» успешно. Команде удалось переиграть испанскую «Малагу» (3:1).
«Лестер»
Эта команда не так ярко проявила себя в минувшем сезоне. «Лестер» финишировал лишь восьмым в АПЛ.
«Лестер» нынешним летом неважно выглядит в контрольных матчах. Из двух матчей «лисы» проиграли в одном, а в другом расписали мировую.
Последний поединок «лисы» как раз свели вничью. Битва с «Хеверли Лувен» получилась весьма зрелищной (3:3).
Атака во главе с опытнейшим Джейми Варди явно постарается проявить себя максимальным образом. Так что стоит ожидать от «лис» активности у ворот соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.40, на ничью за 4.94, а на «Халл Сити» — за 6.30.
«Халл Сити» имеет проблемы с надежностью тылов.
«Лестер»
«Лисы» постараются сыграть как можно активнее в атаке, к тому же вряд ли будут забывать о тылах. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.22.