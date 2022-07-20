«Халл Сити» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 июля, начало — в 21:45 мск. «Халл Сити» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

Эта команда не лучшим образом провела минувший сезон. Лишь 19 место в Чемпионшипе явно тянет на провал.

При том, что «Халл Сити» еще относительно недавно играл в АПЛ, команда пока не может даже приблизиться к таким высотам.

В контрольных матчах команда выглядит довольно неплохо. «Халл Сити» выиграл дважды при одном поражении.

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Последний товарищеский матч сложился для «Халл Сити» успешно. Команде удалось переиграть испанскую «Малагу» (3:1).

«Лестер»

Эта команда не так ярко проявила себя в минувшем сезоне. «Лестер» финишировал лишь восьмым в АПЛ.

«Лестер» нынешним летом неважно выглядит в контрольных матчах. Из двух матчей «лисы» проиграли в одном, а в другом расписали мировую.

Последний поединок «лисы» как раз свели вничью. Битва с «Хеверли Лувен» получилась весьма зрелищной (3:3).

Атака во главе с опытнейшим Джейми Варди явно постарается проявить себя максимальным образом. Так что стоит ожидать от «лис» активности у ворот соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.40, на ничью за 4.94, а на «Халл Сити» — за 6.30.

«Халл Сити» имеет проблемы с надежностью тылов.

«Лестер» традиционно выгодно смотрится в атаке .

«Лисы» постараются сыграть как можно активнее в атаке, к тому же вряд ли будут забывать о тылах. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.22.