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    Одни забивают, другие — нет?!

    «Халл Сити» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, товарищеский матч, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Лестер»
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    Джейми Варди
    «Халл Сити» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 июля, начало — в 21:45 мск. «Халл Сити» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 20 Июля 2022 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 21:45 Лестер Лестер
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    «Халл Сити»

    Эта команда не лучшим образом провела минувший сезон. Лишь 19 место в Чемпионшипе явно тянет на провал.

    При том, что «Халл Сити» еще относительно недавно играл в АПЛ, команда пока не может даже приблизиться к таким высотам.

    В контрольных матчах команда выглядит довольно неплохо. «Халл Сити» выиграл дважды при одном поражении.

    Все прогнозы на футбол

    Последний товарищеский матч сложился для «Халл Сити» успешно. Команде удалось переиграть испанскую «Малагу» (3:1).

    «Лестер»

    Эта команда не так ярко проявила себя в минувшем сезоне. «Лестер» финишировал лишь восьмым в АПЛ.

    «Лестер» нынешним летом неважно выглядит в контрольных матчах. Из двух матчей «лисы» проиграли в одном, а в другом расписали мировую.

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    • Последний поединок «лисы» как раз свели вничью. Битва с «Хеверли Лувен» получилась весьма зрелищной (3:3).

    Атака во главе с опытнейшим Джейми Варди явно постарается проявить себя максимальным образом. Так что стоит ожидать от «лис» активности у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.40, на ничью за 4.94, а на «Халл Сити» — за 6.30.

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    «Халл Сити» имеет проблемы с надежностью тылов.

    «Лестер» традиционно выгодно смотрится в атаке.

    «Лисы» постараются сыграть как можно активнее в атаке, к тому же вряд ли будут забывать о тылах. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.22.

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    «Халл Сити» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Одни забивают, другие — нет?!
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