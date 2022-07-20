В 1/4 финала женского чемпионата Европы-2020 сборная Англии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 20 июля в английском Брайтон энд Хоув и начнется в 22:00 по мск. Англия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

В квалификации на ЧМ женская сборная Англии стала лидером группы D набрав 24 очка после 8-ми сыгранных матчей. Разница мячей 68-0.

Англичанки, как хозяйки Евро-2022, не проходили отбор, но провели три товарищеских поединка в июне, в которых разгромили Бельгию (3:0), Нидерланды (5:1) и Швейцарию (0:4).

На старте группового этапа Евро команда довольно скромно выиграла у Австрии (1:0), однако уже во втором туре разгромила Норвегию, забив 8 безответных мячей.

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Гарантировав себе выход в плей-офф, англичанки сыграли со слабейшей командой турнира Северной Ирландией в ротационном варианте, победив со счетом 5:0.

Испания

В отборе на Евро сборная Испании за восемь туров записала на свой счет семь успешных поединков и ничью, выиграв группу Д. Разница мячей 48-1.

В квалификации на чемпионат мира «красная фурия» выиграла все шесть поединков, что принесло 18 очков и первое место в группе.

В первой игре Евро-2022 испанки обыграли Финляндию (4:1), следом за чем уступили немецкой сборной (0:2).

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В заключительном туре группового этапа сборная Испании вырвала победу у Дании, забив на 90-й минуте — 1:0. Этого хватило, чтобы занять второе место в группе.

Прогноз и ставка

На победу Англии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.08, на ничью в основное время — 3.40, а на победу Испании — 3.70.

На проход Англии в полуфинал дают коэффициент 1.54, а на успех Испании — 2.42

Хозяйки увереннее прошли групповой этап, но в матча с сильными соперниками обе команды не блистали. Прогноз: Англия не проиграет низовой матч. .