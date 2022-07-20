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    Пропустят ли испанки хозяек Евро-2022 в полуфинал?

    Англия — Испания. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, женский Евро-2022, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Испания
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    Сборная Англии
    В 1/4 финала женского чемпионата Европы-2020 сборная Англии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 20 июля в английском Брайтон энд Хоув и начнется в 22:00 по мск. Англия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Англия

    В квалификации на ЧМ женская сборная Англии стала лидером группы D набрав 24 очка после 8-ми сыгранных матчей. Разница мячей 68-0.

    Англичанки, как хозяйки Евро-2022, не проходили отбор, но провели три товарищеских поединка в июне, в которых разгромили Бельгию (3:0), Нидерланды (5:1) и Швейцарию (0:4).

    На старте группового этапа Евро команда довольно скромно выиграла у Австрии (1:0), однако уже во втором туре разгромила Норвегию, забив 8 безответных мячей.

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    Гарантировав себе выход в плей-офф, англичанки сыграли со слабейшей командой турнира Северной Ирландией в ротационном варианте, победив со счетом 5:0.

    Испания

    В отборе на Евро сборная Испании за восемь туров записала на свой счет семь успешных поединков и ничью, выиграв группу Д. Разница мячей 48-1.

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    • В квалификации на чемпионат мира «красная фурия» выиграла все шесть поединков, что принесло 18 очков и первое место в группе.

    В первой игре Евро-2022 испанки обыграли Финляндию (4:1), следом за чем уступили немецкой сборной (0:2).

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    В заключительном туре группового этапа сборная Испании вырвала победу у Дании, забив на 90-й минуте — 1:0. Этого хватило, чтобы занять второе место в группе.

    Прогноз и ставка

    На победу Англии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.08, на ничью в основное время — 3.40, а на победу Испании — 3.70.

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    На проход Англии в полуфинал дают коэффициент 1.54, а на успех Испании — 2.42

    Хозяйки увереннее прошли групповой этап, но в матча с сильными соперниками обе команды не блистали. Прогноз: Англия не проиграет низовой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.83 и ТМ 2,5 за 1.69.

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    Англия — Испания: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Пропустят ли испанки хозяек Евро-2022 в полуфинал?
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