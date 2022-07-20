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    «Алавес» — «Вулверхэмптон». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, товарищеский матч, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Вулверхэмптон»
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    В испанском городе Ла-Нусия «Алавес» сыграет против английского клуба «Вулверхэмптон» в контрольном поединке. Встреча начнется в 20:00 по мск. «Алавес» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 20 Июля 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 20:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Алавес»

    «Алавес» по итогам прошлого сезона покинул Примеру. Команда с 31 зачетным пунктов финишировала на последней строке в турнирной таблице, отстав от безопасной строки на восемь пунктов.

    Клуб из Витории заслужено покинул элитный дивизион. На протяжении всего сезона он демонстрировал низкий уровень игры, забив в первенстве меньше всех (31 гол в 38 матчах).

    Правда, «славные» до предпоследнего тура надеялись еще на спасение, но проиграли на выезде 1:3 «Леванте», который уже на тот момент лишился шансов остаться в Примере. После этого они еще и дома уступили 0:1 «Кадису».

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    При подготовке к новому сезону «Алавес» успел провести только один контрольный поединок, расписав в нем мировую с «Бургосом» 1:1, с который предстоит провести этот сезон в Сегунде.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» — крепкий середняк английской Премьер-лиги. Так, в прошлом сезоне он финишировал на десятой строке в турнирной таблице, проиграв лишь пять баллов еврокубковой зоне.

    «Волки» провально заканчивали первенство и свою последнюю победу смогли добыть аж в начале апреля. После того они выдали 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой пять раз уступали.

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    • В заключительном туре АПЛ «оранжево-черные» проиграли на выезде «Ливерпулю» со счетом 1:3, а игровым дне ранее дома поделили очки с «Норвичем», сыграв 1:1.

    Стоит отметить, что в межсезонье «Вулвз» не проводили еще товарищеских матчей и данная игра будет для них первой в сезоне.

    Прогноз и ставка на «Алавес» — «Вулверхэмптон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Алавеса» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.24.

    Обе команды только входят в сезон и далеки от идеальных кондиций, но в то же время они вряд ли изберут защитный вариант в этой игре. Так что на обмен голами вполне можно рассчитывать.

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    «Алавес» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты не будут отсиживаться в обороне
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