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    «Волки» загрызут «Спортинг»

    «Спортинг» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Рома»
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    Тэмми Абрахам
    «Спортинг» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 июля, начало — в 22:00 мск. «Спортинг» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2022 года
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  • Рим
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    «Спортинг»

    Лиссабонцы в минувшем чемпионате Португалии не сумели стать чемпионами. Команда заняла 2 место, отстав от «Порту» на 6 очков.

    Разумеется, «Спортинг» в новом сезоне планирует выиграть чемпионат. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.

    В контрольных матчах лиссабонцы пока выглядят бледновато. Оба своих поединка «Спортинг» свел вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Последний товарищеский матч сложился для «Спортинга» неудачно. Команда упустила верную викторию над «Вильярреалом» (1:1).

    «Рома»

    Команда Жозе Моуринью выиграла Лигу конференций. В финале минимально был обыгран «Фейеноорд».

    «Рома» нынешним летом прекрасно выглядит в контрольных матчах. «Сандерленд» и «Портимоненсе» были последовательно обыграны с одинаковым счетом 2:0.

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    • К слову, в каждом из матчей по голу на свой счет записал Николо Дзаньоло. Хавбек начинает свой четвертый сезон в «Роме» очень многообещающе.

    Наверняка в этом матче на поле появится и лидер атак римлян Тэмми Абрахам. Англичанин уж точно соскучился по забитым мячам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.32, на ничью за 3.50, а на «Спортинг» — за 2.49.

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    «Спортинг» в летних контрольных матчах выглядит не столь убедительно.

    «Рома» рассчитывает на свой мощный атакующий потенциал.

    Атака римлян обеспечит им очередную викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.32.

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    «Спортинг» — «Рома»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» загрызут «Спортинг»
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