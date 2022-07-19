«Спортинг» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 июля, начало — в 22:00 мск. «Спортинг» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

Лиссабонцы в минувшем чемпионате Португалии не сумели стать чемпионами. Команда заняла 2 место, отстав от «Порту» на 6 очков.

Разумеется, «Спортинг» в новом сезоне планирует выиграть чемпионат. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.

В контрольных матчах лиссабонцы пока выглядят бледновато. Оба своих поединка «Спортинг» свел вничью.

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Последний товарищеский матч сложился для «Спортинга» неудачно. Команда упустила верную викторию над «Вильярреалом» (1:1).

«Рома»

Команда Жозе Моуринью выиграла Лигу конференций. В финале минимально был обыгран «Фейеноорд».

«Рома» нынешним летом прекрасно выглядит в контрольных матчах. «Сандерленд» и «Портимоненсе» были последовательно обыграны с одинаковым счетом 2:0.

К слову, в каждом из матчей по голу на свой счет записал Николо Дзаньоло. Хавбек начинает свой четвертый сезон в «Роме» очень многообещающе.

Наверняка в этом матче на поле появится и лидер атак римлян Тэмми Абрахам. Англичанин уж точно соскучился по забитым мячам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.32, на ничью за 3.50, а на «Спортинг» — за 2.49.

«Спортинг» в летних контрольных матчах выглядит не столь убедительно.

«Рома» рассчитывает на свой мощный атакующий потенциал .

Атака римлян обеспечит им очередную викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.32.