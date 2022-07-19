«Ред Булл Зальцбург» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 июля, начало — в 19:30 мск. «Ред Булл Зальцбург» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ред Булл Зальцбург»

«Быки» традиционно не имеют себе равных в чемпионате Австрии. Вот и минувший сезон принес очередное чемпионство.

Разумеется, «Ред Булл Зальцбург» в новом сезоне планирует вновь выиграть чемпионат, да и пошуметь в еврокубках не помешает.

В контрольных матчах «быки» выглядят вполне прилично. Из шести поединков команда выиграла четырежды.

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Последний товарищеский матч «Ред Булл Зальцбург» выиграл. «Быки» не оставили шансов скромному «Фюгену» (0:3).

«Аякс»

Амстердамцы выиграли чемпионат Нидерландов. Причем в 34 матчах команда чуточку не дотянула до ста забитых мячей (98 голов).

«Аякс» нынешним летом пока не блещет в контрольных матчах. Из четырех поединков выиграно два.

А вот разгромное поражение от «Падерборна» (5:2) выпадает из общей картины. Впрочем, в товарищеских матчах бывает еще и не такое.

В своем последнем матче «Аякс» также не смог выиграть. Причем в поединке с «Эйпеном» (1:1) команда отыгралась лишь в концовке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ред Булл Зальцбург» за 1.99, на ничью за 4.00, а на «Аякс» — за 3.08.

«Ред Булл Зальцбург» в летних контрольных матчах выглядит весьма убедительно.

«Аякс» наверняка будет активен в атаке .

Обе команды славятся мощной атакой, что и продемонстрируют на поле. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 4.5 с коэффициентом 3.14.