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    «Ред Булл Зальцбург» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Зальцбург» — «Аякс»
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    Душан Тадич
    «Ред Булл Зальцбург» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 июля, начало — в 19:30 мск. «Ред Булл Зальцбург» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2022 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 19:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Ред Булл Зальцбург»

    «Быки» традиционно не имеют себе равных в чемпионате Австрии. Вот и минувший сезон принес очередное чемпионство.

    Разумеется, «Ред Булл Зальцбург» в новом сезоне планирует вновь выиграть чемпионат, да и пошуметь в еврокубках не помешает.

    В контрольных матчах «быки» выглядят вполне прилично. Из шести поединков команда выиграла четырежды.

    Все прогнозы на футбол

    Последний товарищеский матч «Ред Булл Зальцбург» выиграл. «Быки» не оставили шансов скромному «Фюгену» (0:3).

    «Аякс»

    Амстердамцы выиграли чемпионат Нидерландов. Причем в 34 матчах команда чуточку не дотянула до ста забитых мячей (98 голов).

    «Аякс» нынешним летом пока не блещет в контрольных матчах. Из четырех поединков выиграно два.

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    • А вот разгромное поражение от «Падерборна» (5:2) выпадает из общей картины. Впрочем, в товарищеских матчах бывает еще и не такое.

    В своем последнем матче «Аякс» также не смог выиграть. Причем в поединке с «Эйпеном» (1:1) команда отыгралась лишь в концовке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ред Булл Зальцбург» за 1.99, на ничью за 4.00, а на «Аякс» — за 3.08.

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    «Ред Булл Зальцбург» в летних контрольных матчах выглядит весьма убедительно.

    «Аякс» наверняка будет активен в атаке.

    Обе команды славятся мощной атакой, что и продемонстрируют на поле. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 4.5 с коэффициентом 3.14.

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    «Ред Булл Зальцбург» — «Аякс»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. В ожидании голевой феерии?
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