«Ред Булл Зальцбург»
«Быки» традиционно не имеют себе равных в чемпионате Австрии. Вот и минувший сезон принес очередное чемпионство.
Разумеется, «Ред Булл Зальцбург» в новом сезоне планирует вновь выиграть чемпионат, да и пошуметь в еврокубках не помешает.
В контрольных матчах «быки» выглядят вполне прилично. Из шести поединков команда выиграла четырежды.
Последний товарищеский матч «Ред Булл Зальцбург» выиграл. «Быки» не оставили шансов скромному «Фюгену» (0:3).
«Аякс»
Амстердамцы выиграли чемпионат Нидерландов. Причем в 34 матчах команда чуточку не дотянула до ста забитых мячей (98 голов).
«Аякс» нынешним летом пока не блещет в контрольных матчах. Из четырех поединков выиграно два.
А вот разгромное поражение от «Падерборна» (5:2) выпадает из общей картины. Впрочем, в товарищеских матчах бывает еще и не такое.
В своем последнем матче «Аякс» также не смог выиграть. Причем в поединке с «Эйпеном» (1:1) команда отыгралась лишь в концовке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ред Булл Зальцбург» за 1.99, на ничью за 4.00, а на «Аякс» — за 3.08.
«Ред Булл Зальцбург» в летних контрольных матчах выглядит весьма убедительно.
«Аякс»
Обе команды славятся мощной атакой, что и продемонстрируют на поле. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 4.5 с коэффициентом 3.14.