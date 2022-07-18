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    «НЙ Ред Буллз» снова выиграет у «НЙ Сити»?

    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз (к. 2.06) и ставки на МЛС 18 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Нью-Йорк Сити»
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    В четырех предыдущих матчах на своем стадионе «Ред Буллз» забили 11 мячей
    «Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет на своем поле против «Нью-Йорк Сити» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 18 июля, начало — в 00:00 мск. «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    «Нью-Йорк Ред Буллз» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав в 20-ти матчах 33 очка.

    «Ред Буллз» набрали семь очков в трех предыдущих матчах. После побед над «Атлантой» и «Спортинг Канзас-Сити» была ничтя с «Цинциннати».

    На своем поле команда Герхарда Штрубера не проигрывает с начала апреля. С тех пор они одержала три победы и столько же раз сыграла вничью.

    В четырех предыдущих матчах на своем стадионе «Ред Буллз» забили 11 мячей.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» тем временем находится на второй строчке на Востоке, опережая «Ред Буллз» на два очка. Но при этом «горожане» провели на один матч меньше.

    Команда Ника Кашинга начала июль с ничейного матча против «Атланты», после чего выиграла у «Нью-Инглэнд Рволюшн» и «Далласа».

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    «Сити» при этом проиграл лишь один из десяти предыдущих матчей в МЛС. И на этом отрезке они забивали в каждой игре.

    «Нью-Йорк Сити» набрал десять очков в пяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Ред Буллз» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Сити» — за 2.86.

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    В конце июня «Ред Буллз» разгромили «горожан» в четвертьфинале Открытого кубка. А в прошлом году «Сити» дважды проиграл «Ред Буллз» в рамках МЛС.

    В общем, тут уже напрашивается реванш. «Сити» будет максимально заряжен, но это, конечно, не повод заряжать на победу гостей — одного настроя будет недостаточно. Соперник тоже в порядке.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.06.

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    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.07.2022. Прогнозы на футбол. «НЙ Ред Буллз» снова выиграет у «НЙ Сити»?
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