«Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет на своем поле против «Нью-Йорк Сити» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 18 июля, начало — в 00:00 мск. «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

«Нью-Йорк Ред Буллз» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав в 20-ти матчах 33 очка.

«Ред Буллз» набрали семь очков в трех предыдущих матчах. После побед над «Атлантой» и «Спортинг Канзас-Сити» была ничтя с «Цинциннати».

На своем поле команда Герхарда Штрубера не проигрывает с начала апреля. С тех пор они одержала три победы и столько же раз сыграла вничью.

В четырех предыдущих матчах на своем стадионе «Ред Буллз» забили 11 мячей.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» тем временем находится на второй строчке на Востоке, опережая «Ред Буллз» на два очка. Но при этом «горожане» провели на один матч меньше.

Команда Ника Кашинга начала июль с ничейного матча против «Атланты», после чего выиграла у «Нью-Инглэнд Рволюшн» и «Далласа».

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«Сити» при этом проиграл лишь один из десяти предыдущих матчей в МЛС. И на этом отрезке они забивали в каждой игре.

«Нью-Йорк Сити» набрал десять очков в пяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Ред Буллз» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Сити» — за 2.86.

В конце июня «Ред Буллз» разгромили «горожан» в четвертьфинале Открытого кубка. А в прошлом году «Сити» дважды проиграл «Ред Буллз» в рамках МЛС.

В общем, тут уже напрашивается реванш. «Сити» будет максимально заряжен, но это, конечно, не повод заряжать на победу гостей — одного настроя будет недостаточно. Соперник тоже в порядке.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.06.