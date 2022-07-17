ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей-ушастик Лиги чемпионов Класс «Шерифа», сюрприз от «Пюника» и грузинский провал Харри КейнВ ожидании ЧМ-2022. Поход за английской мечтой Камару Усман5 бойцов, которые могут отобрать пояс у Камару Усмана в полусреднем весе
  • 01:47
    • Романо: «Барселона» договорилась с «Баварией» о трансфере Левандовски
  • 23:28
    • Эриксен подписал контракт с «Ман Юнайтед»
  • 22:46
    • Хван Ин Бом приостановил действие контракта с «Рубином» до конца сезона
  • 22:26
    • CAS объяснил решение отклонить апелляцию РФС
  • 21:57
    • «Зенит» упустил победу над «Химками» в стартовом матче нового сезона РПЛ
  • 19:45
    • Марез продлил контракт с «Манчестер Сити»
  • 16:58
    • Серж Гнабри согласился на продление контракта с «Баварией»
    Все новости спорта

    «Локомотив» продолжит играть результативно?

    «Локомотив» — «Нижний Новгород». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпиона России, 17 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Нижний Новгород»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»
    17 июля в первом туре чемпионата России сезона-2022/23 московский «Локомотив» на своем поле примет «Пари Нижний Новгород». Начало поединка намечено на 17:30 по мск. «Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Июля 2022 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 17:30 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Нижний Новгород
    •

    «Локомотив»

    Предыдущий чемпионат России у «Локомотива» получился крайне неудачным. Коллектив допустил слишком много осечек и в итоге занял шестое место в турнирной таблице.

    На групповом этапе Лиги Европы «железнодорожники» финишировали на последней строчке своего квартета, а национальный кубок они завершили на стадии 1/8 финала.

    Коэффициенты матча Локомотив — Нижний Новгород

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.10
  • Ставка
    •

    Напомним, что в межсезонье «красно-зеленых» покинул главный тренер Марко Николич, а на его смену пришел Йозеф Циннбауэр. Также клуб покинули четыре футболистов, среди которых ушел в аренду нападающий Ян Кухта. Приобретений пока три, но громких трансферов нет.

    Все прогнозы на футбол

    При подготовке к новому сезону «Локомотив» провел три контрольные встречи, в которых обыграл «Велес» 2:1 и «Факел» 4:2, а также сыграл вничью с «Динамо» — 3:3.

    «Нижний Новгород»

    В дебютном для себя сезоне в элите российского футбола «Нижнему Новгороду» под руководством Александра Кержакова удалось выполнить задачу с сохранением прописки.

    Команда в итоге заняла 11 позицию в турнирной таблице РПЛ, опередив всего лишь на один пункт зону стыковых матчей. Причем только в последнем туре она избежала неприятностей, обыграв дома «Зенит» 2:1.

  • Лето «Локомотива»: привыкая к роли середняка
  • Все о подготовке к новому сезону московского «Локомотива»
  • 14/07/2022

    • В новом же сезоне коллектив из Нижнего Новгорода будет работать под управлением Михаила Галактионова, который также руководит и молодежной сборной России. Отметим, что команде удалось сохранить костяк команды, плюс к этому было приобретено семь новичков.

    При подготовке к новому первенству «сине-белые» провели четыре контрольные встречи, в которых сначала уступили в серии пенальти «Зениту» и «Сочи», а затем обыграли ЦСКА 2:0 и «Акрон» 1:0.

    В прошлом сезоне обе встречи этих клубов выиграл московский «Локомотив» с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.76.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Пари НН» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.92.

    В прошлом сезоне игры с участием «Локомотива» зачастую были очень результативными, да и в контрольных встречах москвичи играли только по верхам.

    Плюс к этому между собой эти коллективы всегда пробивали верховой тотал. В общем, и сейчас ожидаем — прогноз — количество голов больше двух.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.52
  • Прогноз на матч Севилья — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Селтик — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тобол — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Волга — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Камаз
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСВ — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Симон — Шор
  • Бокс
  • Сегодня в 20:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. «Локомотив» продолжит играть результативно?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры