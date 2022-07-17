17 июля в первом туре чемпионата России сезона-2022/23 московский «Локомотив» на своем поле примет «Пари Нижний Новгород». Начало поединка намечено на 17:30 по мск. «Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Предыдущий чемпионат России у «Локомотива» получился крайне неудачным. Коллектив допустил слишком много осечек и в итоге занял шестое место в турнирной таблице.

На групповом этапе Лиги Европы «железнодорожники» финишировали на последней строчке своего квартета, а национальный кубок они завершили на стадии 1/8 финала.

Коэффициенты матча Локомотив — Нижний Новгород 1 1.70 X 3.80 2 5.10 Ставка

Напомним, что в межсезонье «красно-зеленых» покинул главный тренер Марко Николич, а на его смену пришел Йозеф Циннбауэр. Также клуб покинули четыре футболистов, среди которых ушел в аренду нападающий Ян Кухта. Приобретений пока три, но громких трансферов нет.

Все прогнозы на футбол

При подготовке к новому сезону «Локомотив» провел три контрольные встречи, в которых обыграл «Велес» 2:1 и «Факел» 4:2, а также сыграл вничью с «Динамо» — 3:3.

«Нижний Новгород»

В дебютном для себя сезоне в элите российского футбола «Нижнему Новгороду» под руководством Александра Кержакова удалось выполнить задачу с сохранением прописки.

Команда в итоге заняла 11 позицию в турнирной таблице РПЛ, опередив всего лишь на один пункт зону стыковых матчей. Причем только в последнем туре она избежала неприятностей, обыграв дома «Зенит» 2:1.

В новом же сезоне коллектив из Нижнего Новгорода будет работать под управлением Михаила Галактионова, который также руководит и молодежной сборной России. Отметим, что команде удалось сохранить костяк команды, плюс к этому было приобретено семь новичков.

При подготовке к новому первенству «сине-белые» провели четыре контрольные встречи, в которых сначала уступили в серии пенальти «Зениту» и «Сочи», а затем обыграли ЦСКА 2:0 и «Акрон» 1:0.

В прошлом сезоне обе встречи этих клубов выиграл московский «Локомотив» с одинаковым счетом по 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.76.

На викторию «Пари НН» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.92.

В прошлом сезоне игры с участием «Локомотива» зачастую были очень результативными, да и в контрольных встречах москвичи играли только по верхам.

Плюс к этому между собой эти коллективы всегда пробивали верховой тотал. В общем, и сейчас ожидаем — прогноз — количество голов больше двух.