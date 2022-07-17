«Бенфика»
В прошлом сезоне «Бенфика» финишировала третьей в чемпионате Португалии. При этом команда смогла добиться значительного успеха в Лиге чемпионов, где дошла до четвертьфинала.
В конце сезона команду покинул Нельсон Вериссимо. На его место пришел немецкий специалист Рогер Шмидт, который в прошлом сезоне работал с ПСВ. С ним он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов.
Коэффициенты матча Бенфика — Фулхэм
9 июля «Бенфика» провела товарищеский матч с «Редингом» и выиграла со счетом 2:0. Затем она разгромила «Ниццу» 3:0 на выезде.
С учетом прошлого сезона и контрольных поединков в текущее межсезонье, «Орлы» выиграли три последних матча кряду.
«Фулхэм»
По итогам прошлого сезона «Фулхэм» выиграл второй по рангу дивизион Англии, благодаря чему пробились в Премьер-лигу.
Команда на два очка опередила «Борнмут», который также вышел в элитный дивизион.
Пока что коллектив не сыграл ни одного поединка в текущее межсезонье, а перед матчем с «Бенфикой» проведет товарищескую встречу с «Ниццей».
Если же учесть последние игры прошлой кампании, то в четырех из них «Дачники» одержали только одну победы при двух поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,69.
Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 4,00.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,60.