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    Как «Фулхэм» проявит себя против «Бенфики»?

    «Бенфика» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, товарищеский матч, 17 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Фулхэм»
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    «Бенфика» готовится к новому сезону
    В товарищеском турнире лиссабонский «Бенфика» сыграет против «Фулхэма». Встреча пройдет 17 июля и начнется в 22:15 по мск. «Бенфика» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Июля 2022 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:15 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Бенфика»

    В прошлом сезоне «Бенфика» финишировала третьей в чемпионате Португалии. При этом команда смогла добиться значительного успеха в Лиге чемпионов, где дошла до четвертьфинала.

    В конце сезона команду покинул Нельсон Вериссимо. На его место пришел немецкий специалист Рогер Шмидт, который в прошлом сезоне работал с ПСВ. С ним он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов.

    Коэффициенты матча Бенфика — Фулхэм

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
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    9 июля «Бенфика» провела товарищеский матч с «Редингом» и выиграла со счетом 2:0. Затем она разгромила «Ниццу» 3:0 на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    С учетом прошлого сезона и контрольных поединков в текущее межсезонье, «Орлы» выиграли три последних матча кряду.

    «Фулхэм»

    По итогам прошлого сезона «Фулхэм» выиграл второй по рангу дивизион Англии, благодаря чему пробились в Премьер-лигу.

    Команда на два очка опередила «Борнмут», который также вышел в элитный дивизион.

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    • Пока что коллектив не сыграл ни одного поединка в текущее межсезонье, а перед матчем с «Бенфикой» проведет товарищескую встречу с «Ниццей».

    Если же учесть последние игры прошлой кампании, то в четырех из них «Дачники» одержали только одну победы при двух поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,69.

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    Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,60.

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    «Бенфика» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Как «Фулхэм» проявит себя против «Бенфики»?
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