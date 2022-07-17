В товарищеском турнире лиссабонский «Бенфика» сыграет против «Фулхэма». Встреча пройдет 17 июля и начнется в 22:15 по мск. «Бенфика» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

В прошлом сезоне «Бенфика» финишировала третьей в чемпионате Португалии. При этом команда смогла добиться значительного успеха в Лиге чемпионов, где дошла до четвертьфинала.

В конце сезона команду покинул Нельсон Вериссимо. На его место пришел немецкий специалист Рогер Шмидт, который в прошлом сезоне работал с ПСВ. С ним он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов.

Коэффициенты матча Бенфика — Фулхэм 1 1.65 X 3.85 2 4.60 Ставка

9 июля «Бенфика» провела товарищеский матч с «Редингом» и выиграла со счетом 2:0. Затем она разгромила «Ниццу» 3:0 на выезде.

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С учетом прошлого сезона и контрольных поединков в текущее межсезонье, «Орлы» выиграли три последних матча кряду.

«Фулхэм»

По итогам прошлого сезона «Фулхэм» выиграл второй по рангу дивизион Англии, благодаря чему пробились в Премьер-лигу.

Команда на два очка опередила «Борнмут», который также вышел в элитный дивизион.

Пока что коллектив не сыграл ни одного поединка в текущее межсезонье, а перед матчем с «Бенфикой» проведет товарищескую встречу с «Ниццей».

Если же учесть последние игры прошлой кампании, то в четырех из них «Дачники» одержали только одну победы при двух поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,69.

Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,60.