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    «Коринтианс» позволит себе немного расслабиться

    «Сантос» — «Коринтианс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Бразилии, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Коринтианс»
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    «Сантос»
    В ночь на 14 июля в ответной игре 1/8 финала Кубка Бразилии «Сантос» на своем поле примет «Коринтианс». Игра начнется в 03:30 по мск. «Сантос» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    В первом поединке этих команд победу со счетом 4:0 одержал «Коринтианс». Тем самым гости практически решили вопрос с выходом в следующий раунд турнира.

    Ранее же «рыбы» в данном кубковом турнире прошли клуб из Серии А «Куритибу», сперва проиграв на выезде со счетом 0:1, но дома взяли убедительный реванш, выиграв со счетом 3:0.

    В чемпионате же Бразилии «черно-белые» по итога 16 туров разместились с 22 очками на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от лидера первенства на восемь пунктов.

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    Перед этой встречей «Сантос» обыграл в рамках чемпионата страны на своем поле «Атлетико Гойаниенсе» со счетом 1:0, прервав тем самым 6-матчевую безвыигрышную серию, где поровну поделил ничьи и фиаско.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» на предыдущей стадии Кубка Бразилии прошел «Португезу» из четвертого дивизиона, сыграв на выезде вничью 1:1 и обыграв ее на своем поле со счетом 2:0.

    В чемпионате же Бразилии «всемогущие» являются одними из претендентов на победу. Сейчас они находятся с 29 зачетными пунктами на второй строке, уступая лидеру всего балл.

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    • В своей последней проведенной игре коллектив в рамках внутреннего первенства дома одолел «Фламенго» со счетом 1:0, а немногим ранее он вышел в 1/4 КЛ, одолев по пенальти аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

    «Сантос» обыграл «Коринтианс» только раз за прошедшие шесть очных игр. Три поединка выиграли «всемогущие» и дважды была мировая.

    Прогноз и ставка на «Сантос» — «Коринтианс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сантоса» — 2.40, победа «Коринтианса» — 3.15, ничья — 3.13.

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    Проход: «Сантоса» — 1.02; «Коринтианса» — 25.00.

    «Коритнианс» еще в первой игре решил исход данного противостояния, так что теперь может даже позволить себе проиграть с небольшой разницей.

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