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    «Фламенго» — «Атлетико Минейро». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Бразилии, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Атлетико Минейро»
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    «Фламенго»
    «Фламенго» на своем поле примет «Атлетико Минейро» в ответной игре 1/8 финала Кубка Бразилии. Поединок пройдет 14 июля и начнется в 03:30 по мск. «Фламенго» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Июля 2022 года
    Фламенго
  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 01:00 Куритиба Куритиба
  • Бразилия. Серия А
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    «Фламенго»

    «Фламенго» в текущем чемпионате Бразилии после 16 туров идет на девятой позиции в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. От третьей строки он отстает на семь пунктов.

    Накануне «стервятники» проиграли на выезде «Коринтиансу» 0:1 в рамках чемпионата страны. И этим фиаско они прервали свою серию из четырех выигрышей подряд в различных турнирах.

    В этот удачный для себя период коллектив добыл две виктории в рамках бразильской Серии А и дважды одолел колумбийскую «Толиму» в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

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    В данном кубковом турнире «Фламенго» преодолел уже один этап, дважды обыграв представителя третьей лиги — 2:1 и 2:0. А в первом поединке данных команд клуб проиграл на выезде со счетом 1:2.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» в турнирной таблице чемпионата Бразилии на данный момент разместился на четвертой строке с 28 очками. От лидера первенства он отстает на два пункта.

    К этой игре «петушки» подходят с 9-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период они смогли добыть пять выигрышей и четыре поединке завершили мировыми исходами.

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    • В своей последней проведенной игре клуб из города Белу-Оризонти поделил очки с «Сан-Паулу» 0:0 в рамках чемпионата страны, а ранее он одолел в ответке 1/8 финала КЛ эквадорский «Эмелек» и вышел в четвертьфинал.

    В текущем розыгрыше Кубка Бразилии «Атлетико Минейро», который является действующим обладателем трофея, также преодолел уже один этап, одолев в 1/32 финала дважды коллектив из четвертой лиги — 3:0 и 1:0.

    В пяти очных противостояниях этих клубов трижды сильнее был «Атлетико Минейро», раз победа была за «Фламенго» и раз была ничья.

    Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Атлетико Минейро»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фламенго» — 2.08, победа «Атлетико Минейро» — 3.68, ничья — 3.30.

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    Проход: «Фламенго» — 2.50; «Атлетико Минейро» — 1.53.

    Как правило, в очных противостояниях этих клубов забивают обе стороны, да и результат первой игры обязывает одну из команд искать счастье у чужих ворот. В общем, и сейчас ждем обмена голами.

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