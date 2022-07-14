«Фламенго» на своем поле примет «Атлетико Минейро» в ответной игре 1/8 финала Кубка Бразилии. Поединок пройдет 14 июля и начнется в 03:30 по мск. «Фламенго» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

«Фламенго» в текущем чемпионате Бразилии после 16 туров идет на девятой позиции в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. От третьей строки он отстает на семь пунктов.

Накануне «стервятники» проиграли на выезде «Коринтиансу» 0:1 в рамках чемпионата страны. И этим фиаско они прервали свою серию из четырех выигрышей подряд в различных турнирах.

В этот удачный для себя период коллектив добыл две виктории в рамках бразильской Серии А и дважды одолел колумбийскую «Толиму» в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

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В данном кубковом турнире «Фламенго» преодолел уже один этап, дважды обыграв представителя третьей лиги — 2:1 и 2:0. А в первом поединке данных команд клуб проиграл на выезде со счетом 1:2.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» в турнирной таблице чемпионата Бразилии на данный момент разместился на четвертой строке с 28 очками. От лидера первенства он отстает на два пункта.

К этой игре «петушки» подходят с 9-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период они смогли добыть пять выигрышей и четыре поединке завершили мировыми исходами.

В своей последней проведенной игре клуб из города Белу-Оризонти поделил очки с «Сан-Паулу» 0:0 в рамках чемпионата страны, а ранее он одолел в ответке 1/8 финала КЛ эквадорский «Эмелек» и вышел в четвертьфинал.

В текущем розыгрыше Кубка Бразилии «Атлетико Минейро», который является действующим обладателем трофея, также преодолел уже один этап, одолев в 1/32 финала дважды коллектив из четвертой лиги — 3:0 и 1:0.

В пяти очных противостояниях этих клубов трижды сильнее был «Атлетико Минейро», раз победа была за «Фламенго» и раз была ничья.

Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Атлетико Минейро»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фламенго» — 2.08, победа «Атлетико Минейро» — 3.68, ничья — 3.30.

Проход: «Фламенго» — 2.50; «Атлетико Минейро» — 1.53.

Как правило, в очных противостояниях этих клубов забивают обе стороны, да и результат первой игры обязывает одну из команд искать счастье у чужих ворот. В общем, и сейчас ждем обмена голами.