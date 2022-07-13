ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресЧто нужно знать о новичке «Ман Сити» Альваресе Александр СторожукЛето «Краснодара»: ставка на молодежь и точечные усиления Маттейс де ЛигтТрансферный дайджест. 5-11 июля
  • 21:21
    • СМИ: Полузащитник «Зенита» интересен «Арсеналу» и «Вест Хэму»
  • 20:53
    • В июле выйдет реалистичный мод для Battlefield 3
  • 20:20
    • Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа без зрителей
  • 16:55
    • «Валенсия» подпишет полузащитника «Милана» Саму Кастильехо
  • 16:41
    • Агент Игнатьева: Не факт, что Иван продолжит карьеру в РПЛ. У нас есть варианты из Европы
  • 16:29
    • Левандовски возвращается в расположение команды и возобновляет тренировки с «Баварией»
  • 16:19
    • Александр Ломовицкий и Александр Зуев пополнят состав «Химок»
    Все новости спорта

    «Кобальтовые» начинают и выигрывают!

    «Салернитана» — «Шальке». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, товарищеский матч, 13 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Салернитана Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Шальке 04 Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Шальке»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симон Теродде
    «Салернитана» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 июля, начало — в 19:00 мск. «Салернитана» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Июля 2022 года
    Салернитана
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Салернитана 19:00 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •

    «Салернитана»

    Эта команда в минувшем сезоне добилась главной цели — сохранила прописку в Серии А, хотя еще зимой выглядела списанной.

    «Салернитана» только начала подготовку к новому сезону. Причем первый контрольный матч принес команде уверенную викторию над «Йенбахом» (9:0).

    Отметим хет-трик форварда Юлиана Кристоферсена. Также три мяча на счету Филиппо Д`Андреа.

    Все прогнозы на футбол

    Безусловно, «Салернитана» постарается как можно активнее атаковать. Где же еще это делать, как не в товарищеском матче?!

    «Шальке»

    В минувшем сезоне эта команда вернулась в немецкий элитный дивизион. Гельзенкирхенцы финишировали на 1 место во Второй Бундеслиге.

    Правда, начало подготовки к новому сезону проходит для команды вполне позитивно. «Верль» был обыгран (1:0), «Лоне» тоже (0:7), а вот в матче с «Меппеном» «кобальтовые» уступили (1:3).

  • Лето «Динамо»: строительство обороны в сжатые сроки
  • Все о подготовке к новому сезону московского «Динамо»
  • Вчера

    • Разумеется, в этой встрече команда наверняка будет действовать первым номером. Состав позволяет, да и мотивации громадье.

    В составе «Шальке» стоит особо выделить Симона Теродде. Опытнейший форвард в минувшем сезоне настрелял 30 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шальке» за 1.65, на ничью за 4.29, а на «Салернитану» — за 5.10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Итальянцы наверняка будут действовать вторым номером.

    «Шальке» любит и умеет атаковать.

    Немцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Шальке» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч США (Ж) — Мексика (Ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гастон — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Руусувуори — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тяньцзинь Тайгер — Цанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Ухань Три Таунс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Аксу
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Баэс — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч РФШ — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Карабах — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Жальгирис — Балкани
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Линкольн — Шкупи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салернитана» — «Шальке»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. «Кобальтовые» начинают и выигрывают!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры