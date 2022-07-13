«Салернитана» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 июля, начало — в 19:00 мск. «Салернитана» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Эта команда в минувшем сезоне добилась главной цели — сохранила прописку в Серии А, хотя еще зимой выглядела списанной.

«Салернитана» только начала подготовку к новому сезону. Причем первый контрольный матч принес команде уверенную викторию над «Йенбахом» (9:0).

Отметим хет-трик форварда Юлиана Кристоферсена. Также три мяча на счету Филиппо Д`Андреа.

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Безусловно, «Салернитана» постарается как можно активнее атаковать. Где же еще это делать, как не в товарищеском матче?!

«Шальке»

В минувшем сезоне эта команда вернулась в немецкий элитный дивизион. Гельзенкирхенцы финишировали на 1 место во Второй Бундеслиге.

Правда, начало подготовки к новому сезону проходит для команды вполне позитивно. «Верль» был обыгран (1:0), «Лоне» тоже (0:7), а вот в матче с «Меппеном» «кобальтовые» уступили (1:3).

Разумеется, в этой встрече команда наверняка будет действовать первым номером. Состав позволяет, да и мотивации громадье.

В составе «Шальке» стоит особо выделить Симона Теродде. Опытнейший форвард в минувшем сезоне настрелял 30 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шальке» за 1.65, на ничью за 4.29, а на «Салернитану» — за 5.10.

Итальянцы наверняка будут действовать вторым номером.

«Шальке» любит и умеет атаковать .

Немцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Шальке» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.