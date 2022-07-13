«Салернитана»
Эта команда в минувшем сезоне добилась главной цели — сохранила прописку в Серии А, хотя еще зимой выглядела списанной.
«Салернитана» только начала подготовку к новому сезону. Причем первый контрольный матч принес команде уверенную викторию над «Йенбахом» (9:0).
Отметим хет-трик форварда Юлиана Кристоферсена. Также три мяча на счету Филиппо Д`Андреа.
Безусловно, «Салернитана» постарается как можно активнее атаковать. Где же еще это делать, как не в товарищеском матче?!
«Шальке»
В минувшем сезоне эта команда вернулась в немецкий элитный дивизион. Гельзенкирхенцы финишировали на 1 место во Второй Бундеслиге.
Правда, начало подготовки к новому сезону проходит для команды вполне позитивно. «Верль» был обыгран (1:0), «Лоне» тоже (0:7), а вот в матче с «Меппеном» «кобальтовые» уступили (1:3).
Разумеется, в этой встрече команда наверняка будет действовать первым номером. Состав позволяет, да и мотивации громадье.
В составе «Шальке» стоит особо выделить Симона Теродде. Опытнейший форвард в минувшем сезоне настрелял 30 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шальке» за 1.65, на ничью за 4.29, а на «Салернитану» — за 5.10.
Итальянцы наверняка будут действовать вторым номером.
«Шальке»
Немцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Шальке» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.