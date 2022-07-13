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    Оппоненты отметятся в воротах друг друга

    «Крузейро» — «Флуминенсе». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Кубок Бразилии, 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Флуминенсе»
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    «Флуминенсе»
    В ответном поединке 1/8 финала Кубка Бразилии «Крузейро» на своем поле «Флуминенсе». Матч пройдет в ночь на 13 июля и начнется в 03:00 по мск. «Крузейро» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Крузейро»

    «Крузейро» этот сезон проводит в первом бразильском дивизионе. Там на данный момент он лидирует и наверняка сможет повыситься в классе.

    У команды за 17 встреч чемпионата только три фиаско. Причем одно из них было накануне этой игры — в гостях от аутсайдера «Гуарани» со счетом 0:1.

    Перед этим же коллектив не знал горечи поражений в рамках Серии Б на протяжении четырех матчей, раз сыграв вничью в этот период и добившись трех победных результатов.

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    На предыдущем этапе Кубка Бразилии «Крузейро» по пенальти прошел «Ремо» из третьей лиги, обменявшись с ним минимальными викториями. А в первой игре с предстоящим противником он проиграл на выезде со счетом 1:2.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» — представитель элитного дивизиона. Там клуб идет среди лидеров. Сейчас он находится на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая лидеру три пункта.

    «Трехцветные» пребывают на данный момент в превосходной форме, ведь они уже как шесть встреч не знают горечи поражений. Сперва в этом отрезке коллектив расписал мировую, а затем выиграл пять встреч подряд.

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    • Отметим, что «воины» в свой выигрышный период пропустили всего лишь два мяча, а забивали своим соперникам не менее двух за игру. Накануне они дома одолели 2:1 «Сеару» в рамках Серии А.

    В этом розыгрыше Кубка страны «Флуминенсе» на предыдущем этапе дважды обыграл «Вила Нову» из Серии Б — 3:2 и 2:0.

    За пять последних очных поединков этих клубов три раза они расписывали мировые и дважды сильнее был «Флу». Причем в большинстве случаев они забивали друг другу.

    Прогноз и ставка на «Крузейро» — «Флуминенсе»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крузейро» — 2.61, победа «Флуминенсе» — 2.88, ничья — 3.05.

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    Проход: «Крузейро» — 3.00; «Флуминенсе» — 1.55.

    Так как в последние годы встречи между командами, как правило, проходили с обоюдно забитыми мячами, да и обе клуба редко когда уходят с поля без забитого мяча, то и на этот раз с большей долей вероятности можно ждать голы в обе стороны.

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    «Крузейро» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты отметятся в воротах друг друга
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