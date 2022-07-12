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    Американки решат исход еще в первом тайме

    США (Ж) — Мексика (Ж). Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, женский чемпионат КОНКАКАФ-2022, 12 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на США (Ж) — Мексика (Ж)
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    Женская сборная США
    В третьем туре чемпионата КОНКАКАФ-2022 женская сборная США сыграет против команды Мексики. Поединок пройдет 12 июля и начнется в 05:00 по мск. США (Ж) — Мексика (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    США (Ж)

    Женская сборная США по футболу — одна из сильнейших сборных в мире. Она является 4-кратным чемпионом мира и 8-кратным победителем континентального первенства.

    В этом этом турнире, который проходит на полях США и Канады, «звездно-полосатые» являются безоговорочными фаворитами и уже точно выйдут в плей-офф.

    Американки на групповом этапе КОНКАКАФ-2022 поочередно всухую разгромили сборную Гаити 3:0 и сборную Ямайки 5:0. Отметим, что последний раз они уступали почти год тому назад, проиграв канадкам.

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    К данной же игр сборная США подходит с 8-матчевой победной серией, в которой она пропустила лишь гол, а семь ее выигрышей были крупными.

    Мексика (Ж)

    Женская сборная Мексики является одной из сильнейших сборных Северной Америки, но она выступает гораздо скромнее предстоящего противника. Команда ни разу не выигрывала ни ЧМ, ни континентальное первенство.

    Правда, в чемпионатах КОНКАКАФ мексиканки, как правило, всегда выходили из группы и даже дважды добирались до финала, но каждый раз там проигрывали.

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    • В данном же турнире «трехцветные» имеют призрачные шансы на выход в плей-офф. Они поочередно уступили 0:1 Ямайке и 0:3 Гаити. И только победа в этой игре и осечка конкуренток позволит им покинуть последнюю строку в квартете.

    В истории противостояний этих сборных числится 13 матчей. И только раз в них побеждали мексиканки и 12 раз сильнее были американки, причем в большинстве случаев выиграв крупно.

    Прогноз и ставка на США (Ж) — Мексика (Ж)

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу США (Ж) предлагают — 1.01.

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    На викторию Мексики (Ж) дают — 62.00, ничья оценена — в 15.00.

    В данной паре победа американок не вызывает никакого сомнения. И считаем, что «звездно-полосатые» все решат еще в первом тайме. Поэтому рекомендуем ставить на такой исход — первый тайм результативнее второго.

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    США (Ж) — Мексика (Ж): прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Американки решат исход еще в первом тайме
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