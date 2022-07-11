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    Кто выиграет битву за лидерство?

    Англия — Норвегия. Прогноз (к. 2.80), ставки на футбол, женский чемпионат Европы, 11 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Норвегия
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    Англия не проигрывает 15 матчей кряду
    В матче второго тура групповой стадии женского чемпионата Европы состоится встреча команд Англии и Норвегии. Игра запланирована на 11 июля 22:00 мск. Англия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Англия

    Женская сборная Англии принимала участие в пяти чемпионатах мира (в 1995, 2007, 2011, 2015 и 2019 годах). Лучший результат — третье место на ЧМ 2015 года. Также англичанки сыграли в двух финалах чемпионата Европы (в 1984 и 2009 годах), уступив в обоих.

    Сейчас сборная Англии находится в превосходной форме, команда проводит беспроигрышную серию во всех турнирах, которая длится уже 15 матчей подряд.

    В квалификации на Чемпионат Мира женская сборная Англии стала абсолютным лидером группы D набрав 24 очка после 8-ми сыгранных матчей. Так же стоит отметить, что команда забила 68 голов, а в свои ворота не пропустила ни одного.

    Все прогнозы на футбол

    В стартовом поединке группового раунда чемпионата Европы хозяева турнира переиграли Австрию с минимальным счетом 1:0.

    Норвегия

    Женская сборная Норвегии лидирует в квартете благодаря разгромной победе над Северной Ирландией с результатом 4:1.

    Команда также демонстрирует отличную форму, выиграв шесть последних матчей во всех турнирах, с учетом товарищеских встреч.

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    • В этих шести играх коллектив пропустил всего четыре мяча (в среднем, меньше одного гола за поединок) и забил 17.

    Последняя осечка скандинавок датирована 20 февраля 2022 года, когда они уступили Италии со счетом 1:2 на Кубке Алгарве.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяек поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    Англия — Норвегия: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 11.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за лидерство?
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