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    Смогут ли португальские футболистки обыграть Швейцарию?

    Португалия — Швейцария. Прогноз (к. 2.23) и ставки на женский чемпионат Европы 9 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Швейцария
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    Сборная Португалии
    Женская сборная Португалии сыграет против команды Швейцарии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 9 июля в Манчестере, начало — в 19:00 мск. Португалия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Португалия

    Сборная Португалии заняла второе место в своей группе в квалификации Евро, отстав три очка от Финляндии.

    В восьми матчах португальские футболистки одержали шесть побед и потерпели одно поражение.

    В плей-офф среди команд, занявших второе место, Португалия обыграла по сумме двух матчей сборную России.

    Весной Португалия провела два матча в рамках отбора на чемпионат мира В первой игре команда Франсишку Нету уступила Германии (0:3), а во второй уверенно разобралась с Болгарией (3:0).

    Незадолго до Евро португальская команда провела три товарищеских матча, в которых дважды обыграла Грецию (4:0 и 1:0) и сыграла вничью с Австралией (0:0).

    На предыдущем Евро, который состоялся в 2017 году, футболистки сборной Португалии не смогли выйти из группы, заняв последнее место.

    Швейцария

    Швейцария тем временем тоже заняла второе место в своей отборочной группе, отстав на два очка от Бельгии.

    В плей-офф швейцарские футболистки одержали победу над Чехией. Первая игра завершилась вничью 1:1, а во второй швейцарки одержали победу со счетом 2:1.

    Интересно, что в этом году Швейцария пока не одержала ни одной победы — две ничьи и четыре поражения.

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    В конце июня швейцарская команда потерпела два разгромным поражения — сначала от Германии (0:7), а потом от Англии (0:4). Обе игры проходили в рамках подготовки к Евро.
    На Евро-2018 Швейцария не смогла выйти из группы.

    Прогноз и ставка

    На Португалию в этом матче можно поставить за 3.52, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу Швейцарии — за 1.88.

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    Вряд ли в этом матче можно рассуждать о фаворитах и аутсайдерах. Очевидно, что в плане исхода игра абсолютно непредсказуемая.

    Но есть подозрение, что девушки порадуют результативным футболом.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.23.

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    Португалия — Швейцария: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли португальские футболистки обыграть Швейцарию?
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