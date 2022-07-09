Женская сборная Португалии сыграет против команды Швейцарии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 9 июля в Манчестере, начало — в 19:00 мск. Португалия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Сборная Португалии заняла второе место в своей группе в квалификации Евро, отстав три очка от Финляндии.

В восьми матчах португальские футболистки одержали шесть побед и потерпели одно поражение.

В плей-офф среди команд, занявших второе место, Португалия обыграла по сумме двух матчей сборную России.

Весной Португалия провела два матча в рамках отбора на чемпионат мира В первой игре команда Франсишку Нету уступила Германии (0:3), а во второй уверенно разобралась с Болгарией (3:0).

Незадолго до Евро португальская команда провела три товарищеских матча, в которых дважды обыграла Грецию (4:0 и 1:0) и сыграла вничью с Австралией (0:0).

На предыдущем Евро, который состоялся в 2017 году, футболистки сборной Португалии не смогли выйти из группы, заняв последнее место.

Швейцария

Швейцария тем временем тоже заняла второе место в своей отборочной группе, отстав на два очка от Бельгии.

В плей-офф швейцарские футболистки одержали победу над Чехией. Первая игра завершилась вничью 1:1, а во второй швейцарки одержали победу со счетом 2:1.

Интересно, что в этом году Швейцария пока не одержала ни одной победы — две ничьи и четыре поражения.

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В конце июня швейцарская команда потерпела два разгромным поражения — сначала от Германии (0:7), а потом от Англии (0:4). Обе игры проходили в рамках подготовки к Евро.

На Евро-2018 Швейцария не смогла выйти из группы.

Прогноз и ставка

На Португалию в этом матче можно поставить за 3.52, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу Швейцарии — за 1.88.

Вряд ли в этом матче можно рассуждать о фаворитах и аутсайдерах. Очевидно, что в плане исхода игра абсолютно непредсказуемая.

Но есть подозрение, что девушки порадуют результативным футболом.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.23.