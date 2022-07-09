9 июля на стадионе «Наби Аби Шедид» состоится матч 16 тура чемпионата Бразилии между «Брагантино» и «Аваи». Начало в 22:30 мск. «Брагантино» — «Аваи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брагантино»

«Ред Булл» идет вне зоны континентальных кубков и находится на 14-й позиции. За 15 туров команда набрала 18 очков.

На данный момент «Брагантино» имеет в своем активе 4 победы, 5 поражений и 6 ничьих. Одно из последних фиаско у хозяев было в прошлом туре — они дома проиграли «Батофого» со счетом 0:1.

Ранее хозяева разошлись миром с «Сантосом» (2:2) и «Куябой» (1:1), а также уступили «Атлетико Паранаэнсе» (2:4).

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Была и победа — над «Коритибой» (4:2), ставшая первой за последние 4 тура. Тем не менее, вот уже три тура, как коллектив не выигрывает при двух поражениях.

«Аваи»

«Аваи» по итогам прошлого сезона смог повыситься в классе, заняв четвертое место в первой бразильской лиги, решив вопрос с выходом в элиту в последнем туре.

В Серии А после 15 проведенных матчей клуб из города Флорианополиса с 18 набранными очками идет на 11-й позиции в турнирной таблице, оторвавшись всего на один балл от зоны вылета.

В прошлом туре «сине-белые» проиграли на своем поле «Куябе» со счетом 1:2, что стало для них его вторым фиаско за последние три игры.

Исключением в этой безвыигрышной серии стала лишь домашняя ничья с «Палмейрасом» (2:2) в позапрошлом туре.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех формальных гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.