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    У кого прервется безвыигрышная серия?

    «Брагантино» — «Аваи». Прогноз (к. 2.00), ставки на футбол, чемпионат Бразилии, 9 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брагантино» — «Аваи»
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    «Брагантино» идет на 14 месте
    9 июля на стадионе «Наби Аби Шедид» состоится матч 16 тура чемпионата Бразилии между «Брагантино» и «Аваи». Начало в 22:30 мск. «Брагантино» — «Аваи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 09 Июля 2022 года
    Брагантино
  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 22:30 Аваи Аваи
  • Бразилия. Серия А
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    «Брагантино»

    «Ред Булл» идет вне зоны континентальных кубков и находится на 14-й позиции. За 15 туров команда набрала 18 очков.

    На данный момент «Брагантино» имеет в своем активе 4 победы, 5 поражений и 6 ничьих. Одно из последних фиаско у хозяев было в прошлом туре — они дома проиграли «Батофого» со счетом 0:1.

    Ранее хозяева разошлись миром с «Сантосом» (2:2) и «Куябой» (1:1), а также уступили «Атлетико Паранаэнсе» (2:4).

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    Была и победа — над «Коритибой» (4:2), ставшая первой за последние 4 тура. Тем не менее, вот уже три тура, как коллектив не выигрывает при двух поражениях.

    «Аваи»

    «Аваи» по итогам прошлого сезона смог повыситься в классе, заняв четвертое место в первой бразильской лиги, решив вопрос с выходом в элиту в последнем туре.

    В Серии А после 15 проведенных матчей клуб из города Флорианополиса с 18 набранными очками идет на 11-й позиции в турнирной таблице, оторвавшись всего на один балл от зоны вылета.

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    • В прошлом туре «сине-белые» проиграли на своем поле «Куябе» со счетом 1:2, что стало для них его вторым фиаско за последние три игры.

    Исключением в этой безвыигрышной серии стала лишь домашняя ничья с «Палмейрасом» (2:2) в позапрошлом туре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех формальных гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Брагантино» — «Аваи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. У кого прервется безвыигрышная серия?
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