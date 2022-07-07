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    Снова минимум голов?

    «Ривер Плейт» — «Велес Сарсфилд». Прогноз (к. 2.00), ставки на футбол, Копа Либертадорес, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Велес Сарсфилд»
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    Игроки «Ривер Плейт»
    В ответном матче 1/8 финала Копа Либертадорес «Ривер Плейт» встретится с «Велес Сарсфилд». Встреча назначена на 7 июля 03:30 мск. «Ривер Плейт» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 07 Июля 2022 года
    Ривер Плейт
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    •  Ривер Плейт 03:30 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Ривер Плейт»

    Перед ответственным матчем «Ривер Плейт» не показывает тех результатов, которые необходимы для успеха. Клуб потерпел два поражения подряд.

    После поражения от «Велеса» в турнире хозяева уступили «Атлетико Уракан» со счетом 2:3 в чемпионате Аргентины. Это стало вторым поражением команды за месяц.

    Позитивные результаты были в конце июня, когда «Ривер Плейт» обыграл «Ланус» (2:1) и «Унион Санта-Фе» (5:1).

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    При этом дома у коллектива серия без поражений продолжается. Она насчитывает 2 ничьи и 2 победы.

    «Велес»

    3 июля «Велес» проиграл« Атлетико Тукуман» в чемпионате Аргентины со счетом 0:1. Это прервало трехматчевую беспроигрышную серию команды.

    Ранее гости разошлись ничьей с «Дефенсой и Хустисией» (1:1), а также обыграли «Росарио Сентраль» (2:0).

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    • Всего за месяц команда потерпела три поражения в 8 поединках. Во всех трех случаях забить ей не удалось.

    В целом матчи с участием «Велеса» часто заканчиваются с минимальным количеством голов. Тотал меньше 2.5 сохраняется на протяжении 8 игр.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на поражение в прошлом матче «Ривер Плейт» является фаворитом предстоящего поединка — 1.53 против 6.40.

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    Первая игра закончилась минимальной победой «Сарсфилд». И в целом матчи обеих команд очень часто завершаются с малым количеством забитых голов.

    Сложно предсказать исход встречи, однако с большой долей вероятности можно спрогнозировать количество голов. Рекомендуемая ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Ривер Плейт» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Снова минимум голов?
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