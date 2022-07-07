В ответном матче 1/8 финала Копа Либертадорес «Ривер Плейт» встретится с «Велес Сарсфилд». Встреча назначена на 7 июля 03:30 мск. «Ривер Плейт» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

Перед ответственным матчем «Ривер Плейт» не показывает тех результатов, которые необходимы для успеха. Клуб потерпел два поражения подряд.

После поражения от «Велеса» в турнире хозяева уступили «Атлетико Уракан» со счетом 2:3 в чемпионате Аргентины. Это стало вторым поражением команды за месяц.

Позитивные результаты были в конце июня, когда «Ривер Плейт» обыграл «Ланус» (2:1) и «Унион Санта-Фе» (5:1).

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При этом дома у коллектива серия без поражений продолжается. Она насчитывает 2 ничьи и 2 победы.

«Велес»

3 июля «Велес» проиграл« Атлетико Тукуман» в чемпионате Аргентины со счетом 0:1. Это прервало трехматчевую беспроигрышную серию команды.

Ранее гости разошлись ничьей с «Дефенсой и Хустисией» (1:1), а также обыграли «Росарио Сентраль» (2:0).

Всего за месяц команда потерпела три поражения в 8 поединках. Во всех трех случаях забить ей не удалось.

В целом матчи с участием «Велеса» часто заканчиваются с минимальным количеством голов. Тотал меньше 2.5 сохраняется на протяжении 8 игр.

Прогноз и ставка

Несмотря на поражение в прошлом матче «Ривер Плейт» является фаворитом предстоящего поединка — 1.53 против 6.40.

Первая игра закончилась минимальной победой «Сарсфилд». И в целом матчи обеих команд очень часто завершаются с малым количеством забитых голов.

Сложно предсказать исход встречи, однако с большой долей вероятности можно спрогнозировать количество голов. Рекомендуемая ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.00.