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    Смогут ли парагвайцы провести хоть гол престижа?

    «Палмейрас» — «Серро Портеньо». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок Либертадорес, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Серро Портеньо»
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    «Палмейрас»
    Бразильский «Палмейрас» на своем поле примет парагвайский «Серро Портеньо»в ответном поединке 1/8 финала Кубкам Либертадорес. Игра состоится в ночь на 7 июля, начало — в 01:15 по мск. «Палмейрас» — «Серро Портеньо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 07 Июля 2022 года
    Палмейрас
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Палмейрас 01:15 Серро Портеньо Серро Портеньо
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Палмейрас»

    «Палмейрас» выиграл два предыдущих розыгрыша Кубка Либертадорес. Так что и в этом сезоне является одним из главных претендентов на победу в данном турнире.

    На групповом этапе «поросята» выступили просто блестяще, выиграв все шесть проведенных матчей, забив при этом 25 голов за шесть матчей, а пропустил в свои только три.

    В первом же поединке с предстоящим противником, который прошел в Парагвае, бразильцы выиграли крупно со счетом 3:0, и тем самым ответный поединок превратили в пустую формальность

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    Отметим, что в национальном первенстве «Палмейрас» также играет успешно и занимает первое место, опережая на два очка вторую строку. Перед этой игрой «зеленейшие» дома уступили «Атлетико Паранаэнсе» 0:2.

    «Серро Портеньо»

    «Серро Портеньо» не без труда прошел в плей-офф Кубка Либертадорес. На групповом этапе представитель Парагвая набрал восемь очков и занял второе место только за счет лучших дополнительных показателей.

    Причем «ураганы» были очень близки к вылету. В заключительном туре они проиграли дома 0:1 соотечественникам из «Олимпии», и если бы пропустили второй гол, то скатились бы на третью строку.

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    • В национальном чемпионате клуб из Асунсьона занимает второе место и ведет борьбу за трофей с «Либертадом». Накануне он на своем поел обыграл одну команду из низов — 1:0.

    За семь очных встреч этих коллективов они по два раза обыгрывали друг друга, а также два поединка завершили мировыми исходами.

    Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Серро Портеньо»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Палмейраса» — 1.27, победа «Серро Портеньо» — 12.00, ничья — 5.75.

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    «Серро Портеньо» — 85.00.

    «Палмейрас» имеет очень хороший задел после первого матча, так что может себе позволить сыграть не основой, что должно дать шанс гостям хоть на гол престижа.

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    «Палмейрас» — «Серро Портеньо»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли парагвайцы провести хоть гол престижа?
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