Бразильский «Палмейрас» на своем поле примет парагвайский «Серро Портеньо»в ответном поединке 1/8 финала Кубкам Либертадорес. Игра состоится в ночь на 7 июля, начало — в 01:15 по мск. «Палмейрас» — «Серро Портеньо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» выиграл два предыдущих розыгрыша Кубка Либертадорес. Так что и в этом сезоне является одним из главных претендентов на победу в данном турнире.

На групповом этапе «поросята» выступили просто блестяще, выиграв все шесть проведенных матчей, забив при этом 25 голов за шесть матчей, а пропустил в свои только три.

В первом же поединке с предстоящим противником, который прошел в Парагвае, бразильцы выиграли крупно со счетом 3:0, и тем самым ответный поединок превратили в пустую формальность

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Отметим, что в национальном первенстве «Палмейрас» также играет успешно и занимает первое место, опережая на два очка вторую строку. Перед этой игрой «зеленейшие» дома уступили «Атлетико Паранаэнсе» 0:2.

«Серро Портеньо»

«Серро Портеньо» не без труда прошел в плей-офф Кубка Либертадорес. На групповом этапе представитель Парагвая набрал восемь очков и занял второе место только за счет лучших дополнительных показателей.

Причем «ураганы» были очень близки к вылету. В заключительном туре они проиграли дома 0:1 соотечественникам из «Олимпии», и если бы пропустили второй гол, то скатились бы на третью строку.

В национальном чемпионате клуб из Асунсьона занимает второе место и ведет борьбу за трофей с «Либертадом». Накануне он на своем поел обыграл одну команду из низов — 1:0.

За семь очных встреч этих коллективов они по два раза обыгрывали друг друга, а также два поединка завершили мировыми исходами.

Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Серро Портеньо»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Палмейраса» — 1.27, победа «Серро Портеньо» — 12.00, ничья — 5.75.

«Серро Портеньо» — 85.00.

«Палмейрас» имеет очень хороший задел после первого матча, так что может себе позволить сыграть не основой, что должно дать шанс гостям хоть на гол престижа.