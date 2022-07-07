7 июля «Хэнань Цзянье» на своем поле примет «Гуанчжоу Сити» в 9-м туре китайской Суперлиги. Начало поединка намечено на 14:30 по мск. «Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хэнань Цзянье»

«Хэнань Цзянье» в прошлом сезоне по итогам первого этапа не смог пробиться в финальную часть, а в группе вылета финишировал вторым среди восьми участников.

В этом же первенстве «красные дьяволы» выступают значительно лучше, находясь после восьми встреч на третьей строке в пяти очках отставания от лидера, проиграв только раз.

Также коллектив добился еще пяти победных результатов и два раза сыграл вничью, забив за все проведенные игры аж 15 мячей, а пропустил в свои ворота только шесть голов.

Все прогнозы на футбол

В своей последней проведенной игре «Хэнань Цзянье» на выезде одолел новичка лиги «Чжэцзян Профешионал» 1:0, а игровым днем ранее потерпел первое фиаско в сезоне, уступив в гостях действующему чемпиону «Шаньдун Тайшань» 0:2.

«Гуанчжоу Сити»

В прошлом сезоне «Гуанчжоу Сити» по итогам первой части прошлого сезона смог пробиться в чемпионскую группу, где стал лишь седьмым.

В этом сезоне лига вернулась к турниру в два круга, и «горожане» откровенно проваливают его, уступив во всех восьми проведенных поединках с общим счетом 4:22.

И только в одном поединке коллектив потерпел минимальное фиаско, а так в основном его проигрыши были с разницей в два и более мячей. И только в одной встрече он смог забить более одного гола.

В минувшем туре первенства «Гуанчжоу Сити» проиграл на выезде со счетом 0:2 действующему чемпиону «Шаньдун Тайшань».

В этом чемпионате «Хэнань Цзянье» разгромил предстоящего противника на его поле со счетом 3:0, а в прошлом сезоне обе игры между этими клубами завершились вничью по 1:1.

Прогноз и ставка на «Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Сити»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хэнань Цзянье» — 1.20, победа «Гуанчжоу Сити» — 14.50, ничья — 6.75.

«Гуанчжоу Сити» очень слаб в этом сезоне, проиграв все свои матчи и большинство всухую. В общем, исходя из этого ставим на победу «Хэнань Цзянье» без пропущенных мячей.