7 июля в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций-2022/23 люксембуржская «Фола» на своем поле примет «Тре Фиори» из Сан-Марино. Начало поединка намечено на 21:00 по мск. «Фола» — «Тре Фиори»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фола»

«Фола» является 6-кратным чемпионом Люксембурга. В прошлом чемпионате страны она также вела борьбу за высшие награды, но в итоги финишировала на третьей строке.

Клуб из Эша очень скромно выступает на евроарене, дважды пройдя два этапа отбора, а еще раз — один. В прошлом году он как раз преодолел двоих соперников.

Однако сперва коллектив вылетел из Лиги чемпионов, проиграв гибралтарскому «Линкольну» (2:2 и 0:5). После этого он перебрался в Лигу конференций, где добрался аж до последней стадии квалификации.

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На первых двух раундах «Фола» по два раз обыграла белорусский «Шахтер» из Солигорска (1:0 и 2:1) и севроирландский «Линфилд» (дважды по 2:1), а перед самой групповой стадией дважды уступила казахскому «Кайрату» (1:4 и 1:3).

«Тре Фиори»

«Тре Фиори» — 8-кратный чемпион Сан-Марино. В недавно же завершившемся первенстве страны команда стала бронзовым призером.

Что касается еврокубков, тот там клуб из городка Фьорентино только раз семь участей смог преодолеть хоть один этап, переиграв в сезоне 2018/19 валлийскую «Бала Таун» (3:0 и 0:1) на первой стадии отбора ЛЕ.

Но уже на следующем этапе коллектив был разгромлен в двух играх со словенским «Рударом» (0:3 и 0:7). Последний раз команда брала участие в еврокубках в позапрошлом году.

Стартовал тогда «Тре Фиори» с предварилоки Лиги чемпионов, проиграв там «Линфилду» 0:2, после чего уступил и латвийской «Риге» 0:1 дома в отборе Лиги Европы.

Прогноз и ставка на «Фола» — «Тре Фиори»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фолы» предлагают — 1.12.

На викторию «Тре Фиори» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.50.

Если еще дома клуб из Сан-Марино как-то может оказывать сопротивление, то в гостях зачастую он получает полную кошелку. Что-подобное стоит ожидать и в данном сражении.