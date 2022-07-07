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    «Тре Фиори» не избежит разгрома в Люксембурге

    «Фола» — «Тре Фиори». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «Фола»
    7 июля в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций-2022/23 люксембуржская «Фола» на своем поле примет «Тре Фиори» из Сан-Марино. Начало поединка намечено на 21:00 по мск. «Фола» — «Тре Фиори»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Фола
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Фола 21:00 Тре Фиори Тре Фиори
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Фола»

    «Фола» является 6-кратным чемпионом Люксембурга. В прошлом чемпионате страны она также вела борьбу за высшие награды, но в итоги финишировала на третьей строке.

    Клуб из Эша очень скромно выступает на евроарене, дважды пройдя два этапа отбора, а еще раз — один. В прошлом году он как раз преодолел двоих соперников.

    Однако сперва коллектив вылетел из Лиги чемпионов, проиграв гибралтарскому «Линкольну» (2:2 и 0:5). После этого он перебрался в Лигу конференций, где добрался аж до последней стадии квалификации.

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    На первых двух раундах «Фола» по два раз обыграла белорусский «Шахтер» из Солигорска (1:0 и 2:1) и севроирландский «Линфилд» (дважды по 2:1), а перед самой групповой стадией дважды уступила казахскому «Кайрату» (1:4 и 1:3).

    «Тре Фиори»

    «Тре Фиори» — 8-кратный чемпион Сан-Марино. В недавно же завершившемся первенстве страны команда стала бронзовым призером.

    Что касается еврокубков, тот там клуб из городка Фьорентино только раз семь участей смог преодолеть хоть один этап, переиграв в сезоне 2018/19 валлийскую «Бала Таун» (3:0 и 0:1) на первой стадии отбора ЛЕ.

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    • Но уже на следующем этапе коллектив был разгромлен в двух играх со словенским «Рударом» (0:3 и 0:7). Последний раз команда брала участие в еврокубках в позапрошлом году.

    Стартовал тогда «Тре Фиори» с предварилоки Лиги чемпионов, проиграв там «Линфилду» 0:2, после чего уступил и латвийской «Риге» 0:1 дома в отборе Лиги Европы.

    Прогноз и ставка на «Фола» — «Тре Фиори»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фолы» предлагают — 1.12.

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    На викторию «Тре Фиори» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.50.

    Если еще дома клуб из Сан-Марино как-то может оказывать сопротивление, то в гостях зачастую он получает полную кошелку. Что-подобное стоит ожидать и в данном сражении.

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    «Фола» — «Тре Фиори»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Тре Фиори» не избежит разгрома в Люксембурге
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