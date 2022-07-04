«Химки»
Команда Сергея Юрана в минувшем сезоне с трудом сохранила место в элите. Причем химкинцы весной смотрелись мощно.
У подмосковного клуба весьма крепкий состав. Особо отметим всегда полезного Дениса Глушакова.
Неплохо в конкретных матчах выглядел и Александр Руденко. Вот только молодому форварду нужно что-то делать с реализацией.
Конечно, «Химки» постараются как можно активнее атаковать. Негоже команде Юрана отсиживаться в обороне в матче с клубом первой лиги.
«Велес»
Эта команда уже зарекомендовала себя в качестве твердого середняка первой лиги. «Крылатые быки» зачастую выглядели крепким коллективом.
Теперь «Велес» будет заново начинать строительство команды. Задачей ее наверняка будет улучшение позиций.
Пока у «Велеса» с контрольными матчами складывается относительно успешно. В двух сыгранных матчах этого межсезонья команда выиграла в одном при одном поражении.
«Крылатые быки» одолели ЦСКА (0:2), а вот другим землякам из «Локомотива» уступили со счетом 2:1.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 1.80, на ничью за 3.58, а на «Велес» — за 3.70.
Химкинцы наверняка
«Велес» в предыдущих контрольных матчах выглядел прилично.
Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.88.