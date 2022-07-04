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    «Химки» с «Велесом» устроят перестрелку?

    «Химки» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 2.88) на футбол, товарищеский матч, 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Велес»
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    Денис Глушаков
    «Химки» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 июля, начало — в 17:00 мск. «Химки» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Химки»

    Команда Сергея Юрана в минувшем сезоне с трудом сохранила место в элите. Причем химкинцы весной смотрелись мощно.

    У подмосковного клуба весьма крепкий состав. Особо отметим всегда полезного Дениса Глушакова.

    Неплохо в конкретных матчах выглядел и Александр Руденко. Вот только молодому форварду нужно что-то делать с реализацией.

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    Конечно, «Химки» постараются как можно активнее атаковать. Негоже команде Юрана отсиживаться в обороне в матче с клубом первой лиги.

    «Велес»

    Эта команда уже зарекомендовала себя в качестве твердого середняка первой лиги. «Крылатые быки» зачастую выглядели крепким коллективом.

    Теперь «Велес» будет заново начинать строительство команды. Задачей ее наверняка будет улучшение позиций.

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    • Пока у «Велеса» с контрольными матчами складывается относительно успешно. В двух сыгранных матчах этого межсезонья команда выиграла в одном при одном поражении.

    «Крылатые быки» одолели ЦСКА (0:2), а вот другим землякам из «Локомотива» уступили со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 1.80, на ничью за 3.58, а на «Велес» — за 3.70.

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    Химкинцы наверняка будут атаковать с первых минут поединка.

    «Велес» в предыдущих контрольных матчах выглядел прилично.

    Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.88.

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    «Химки» — «Велес»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. «Химки» с «Велесом» устроят перестрелку?
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