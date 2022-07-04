«Химки» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 июля, начало — в 17:00 мск. «Химки» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Команда Сергея Юрана в минувшем сезоне с трудом сохранила место в элите. Причем химкинцы весной смотрелись мощно.

У подмосковного клуба весьма крепкий состав. Особо отметим всегда полезного Дениса Глушакова.

Неплохо в конкретных матчах выглядел и Александр Руденко. Вот только молодому форварду нужно что-то делать с реализацией.

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Конечно, «Химки» постараются как можно активнее атаковать. Негоже команде Юрана отсиживаться в обороне в матче с клубом первой лиги.

«Велес»

Эта команда уже зарекомендовала себя в качестве твердого середняка первой лиги. «Крылатые быки» зачастую выглядели крепким коллективом.

Теперь «Велес» будет заново начинать строительство команды. Задачей ее наверняка будет улучшение позиций.

Пока у «Велеса» с контрольными матчами складывается относительно успешно. В двух сыгранных матчах этого межсезонья команда выиграла в одном при одном поражении.

«Крылатые быки» одолели ЦСКА (0:2), а вот другим землякам из «Локомотива» уступили со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 1.80, на ничью за 3.58, а на «Велес» — за 3.70.

Химкинцы наверняка будут атаковать с первых минут поединка .

«Велес» в предыдущих контрольных матчах выглядел прилично.

Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.88.