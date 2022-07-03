«Ванкувер Уайткэпс» сыграет на своем поле против «Лос-Анджелеса» в рамках очередного тура регулярного чемпионата МЛС. «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

«Сине-белые» в свою очередь занимают 11-е место в турнирной таблице той же конференции МЛС после 17-ти сыгранных матчей набрав при этом 21 очко.

Этот коллектив смог забить 18 голов, а пропустил — 28. У «Ванкувера» в новом сезоне было 3 ничейных поединка, 8 поражений и 6 побед над своими соперниками.

Коэффициенты матча Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес 1 3.15 X 3.75 2 2.15 Ставка

Старт нынешнего розыгрыша МЛС «сине-белые» провалили, так как из первых 8-ми матчей смогли лишь 1 раз одержать победу и 1 раз сыграть вничью, а в остальных встречах проиграли.

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Тем не менее, в последних девяти играх МЛС они потерпели лишь два поражения. При этом в последних трех матчах во всех турнирах не знают поражений при двух победах.

«Лос-Анджелес»

«Черные» являются лидерами турнирной таблицы Западной конференции МЛС набрав 36 очков после 17-ти матчей. Расположившийся ниже «Остин» имеет на 5 баллов меньше (31).

«Лос-Анджелес ФК» проводит беспроигрышную серию в МЛС, которая длится уже 5 матчей подряд. И из этих поединков «черные» лишь раз сыграли вничью с «Сиэтлом Саундерсом» (1:1).

В остальных матчах франчайз легко справились с «Коламбусом Крю» (2:0), «Сан-Хосе Эртквейксом» (3:2), «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0) и «Далласом» (3:1).

Но в борьбе за Кубок США «Лос-Анджелес ФК» не показал таких хороших результатов и на стадии 1/8 проиграл «Лос-Анджелесу Галакси» в выездом матче со счетом 3:1 и завершил свое участие в этом турнире.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.