«Атлетико Гойяненсе» на своем поле примет «Сан-Паулу» в рамках 15-го тура бразильской Серии А. Игра состоится 3 июля и начнется в 22:00 по мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Гойяненсе»

«Атлетико Гойяненсе» перед этим туром располагается на 13 месте в турнирной таблице Серии А с 17 очками, отставая всего лишь на пункт от 12 позиции.

В прошлом игровом дне «драконы» на выезде сыграли вничью 1:1 с «Сеарой», а немногим ранее обыграли дома «Жувентуде» со счетом 3:1. Накануне же они в гостях в первой игре 1/8 финала Южноамериканского Кубка уступила парагвайской «Олимпии» 0:2.

За восемь последних матчей в чемпионате коллектив потерпел только два поражения и одержал четыре победы при двух мировых исходах.

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На своем поле «Атлетико» выиграл три из четырех последних матчей, забивая в каждом победном поединке минимум по два гола. Проиграл клуб всего два из 14 предыдущих домашних поединков в Серии А.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» в турнирной таблице Серии А занимает восьмое место, имея в своей копилке на два очка больше, чем у предстоящего противника.

В прошлом туре «трехцветные» сыграли на своем поле вничью 0:0 с «Жувентуде», перед этим потерпел два подряд поражения в рамках чемпионата страны. Победить ему удалось только в одном из восьми предыдущих матчей при пяти ничьих и двух поражений.

В промежутке игры с «Жувентуде» «Сан-Паулу» обыграл в Кубке страны на своем поле «Палмейрас» 1:0 и на выезде чилийский «Универсидад» 4:2 в первом поединке 1/8 финала Южноамериканского Кубка.

В гостях в рамках Серии А «Сан-Паулу» не побеждает уже давно, девять кряду поединков, пять раз сыграв вничью и четыре раза проиграв. Ни разу за эти девять встреч он не забил больше одного гола.

Четыре предыдущих матча между этими клубами завершились победой команды, игравшей дома. Причем во всех четырех случаях хозяева забивали не менее двух голов.

Прогноз и ставка на «Атлетико Гойяненсе» — «Сан-Паулу»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 2.65.

На викторию «Атлетико Гойяненсе» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.18.

Так как в противостоянии этих клубов в последнее время выигрывает тот коллектив, который играет на своем поле, то считаем, что эта статистика продолжится и дальше и поставим на победу «Атлетико Гойяненсе».