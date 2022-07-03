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    «Аксу» и «Кызыл-Жар» обменяются голами

    «Аксу» — «Кызыл-Жар». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, чемпионат Казахстана, 3 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аксу» — «Кызыл-Жар»
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    «Аксу»
    «Аксу» сыграет на своем поле с «Кызыл-Жаром» в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 июля, начало — в 18:00 мск. «Аксу» — «Кызыл-Жар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 03 Июля 2022 года
    Аксу
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Аксу 18:00 Кызыл-Жар Кызыл-Жар
  • Петропавловск
    •

    «Аксу»

    Команда Руслана Костышина борется за сохранение прописки в элите. Нынешнее 12 место в этом плане является показательным.

    С атакой у команды дела обстоят проблематично. «Аксу» в 13 матчах забил всего 11 мячей.

    А вот в минувшем туре «Аксу» провалился. На выезде команда по всем статьям уступила «Ордабасам» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Единственный матч с «Кызыл-Жаром» для команды сложился неудачно. «Аксу» уступил со счетом 2:1.

    «Кызыл-Жар»

    «Кызыл-Жар» также борется за выживание. Между тем, на данный момент команда находится на 11 месте.

    Причем «Кызыл-Жар» оторвался от опасной зоны всего на 3 очка. Да и с обороной не все в порядке — 19 пропущенных мячей в 14 матчах.

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  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата Казахстана «Кызыл-Жар» не смог добыть хотя бы балл. Дома команда уступила «Тоболу» (1:3).

    Зато атакует «Кызыл-Жар» довольно неплохо. В 14 матчах команде удалось забить 15 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аксу» за 2.45, на ничью за 2.99, а на «Кызыл-Жар» — за 3.07.

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    «Аксу» постарается улучшить свою голевую статистику.

    «Кызыл-Жар» довольно неплохо атакует.

    Обе команды имеют серьезные проблемы с надежностью тылов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.19.

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    «Аксу» — «Кызыл-Жар»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на футбол. «Аксу» и «Кызыл-Жар» обменяются голами
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