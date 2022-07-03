«Аксу» сыграет на своем поле с «Кызыл-Жаром» в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 июля, начало — в 18:00 мск. «Аксу» — «Кызыл-Жар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аксу»

Команда Руслана Костышина борется за сохранение прописки в элите. Нынешнее 12 место в этом плане является показательным.

С атакой у команды дела обстоят проблематично. «Аксу» в 13 матчах забил всего 11 мячей.

А вот в минувшем туре «Аксу» провалился. На выезде команда по всем статьям уступила «Ордабасам» (3:0).

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Единственный матч с «Кызыл-Жаром» для команды сложился неудачно. «Аксу» уступил со счетом 2:1.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» также борется за выживание. Между тем, на данный момент команда находится на 11 месте.

Причем «Кызыл-Жар» оторвался от опасной зоны всего на 3 очка. Да и с обороной не все в порядке — 19 пропущенных мячей в 14 матчах.

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Кызыл-Жар» не смог добыть хотя бы балл. Дома команда уступила «Тоболу» (1:3).

Зато атакует «Кызыл-Жар» довольно неплохо. В 14 матчах команде удалось забить 15 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аксу» за 2.45, на ничью за 2.99, а на «Кызыл-Жар» — за 3.07.

«Аксу» постарается улучшить свою голевую статистику .

«Кызыл-Жар» довольно неплохо атакует.

Обе команды имеют серьезные проблемы с надежностью тылов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.19.