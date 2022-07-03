«Аксу»
Команда Руслана Костышина борется за сохранение прописки в элите. Нынешнее 12 место в этом плане является показательным.
С атакой у команды дела обстоят проблематично. «Аксу» в 13 матчах забил всего 11 мячей.
А вот в минувшем туре «Аксу» провалился. На выезде команда по всем статьям уступила «Ордабасам» (3:0).
Единственный матч с «Кызыл-Жаром» для команды сложился неудачно. «Аксу» уступил со счетом 2:1.
«Кызыл-Жар»
«Кызыл-Жар» также борется за выживание. Между тем, на данный момент команда находится на 11 месте.
Причем «Кызыл-Жар» оторвался от опасной зоны всего на 3 очка. Да и с обороной не все в порядке — 19 пропущенных мячей в 14 матчах.
В минувшем туре чемпионата Казахстана «Кызыл-Жар» не смог добыть хотя бы балл. Дома команда уступила «Тоболу» (1:3).
Зато атакует «Кызыл-Жар» довольно неплохо. В 14 матчах команде удалось забить 15 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аксу» за 2.45, на ничью за 2.99, а на «Кызыл-Жар» — за 3.07.
«Аксу»
«Кызыл-Жар» довольно неплохо атакует.
Обе команды имеют серьезные проблемы с надежностью тылов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.19.