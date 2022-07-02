«Шаньдун Тайшань» и «Гуанчжоу Сити» в рамках 8-го тура Суперлиги Китая проведут поединок на нейтральном поле. Матч состоится 2 июля, начало — 14:30 (мск). «Шаньдун Тайшань» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шаньдун Тайшань»

«Шаньдун Тайшань» по итогам семи туров занимает третью позицию с отставанием в четыре очка от лидера «Ухань Три Таунс».

От второй строчки коллектив отстает на два балла, тогда как третье место находится на расстоянии двух пунктов.

Команда набрала хорошую форму, выиграв четыре матча из пяти и потерпев одно поражение.

Все прогнозы на футбол

В прошлом поединке национального чемпионата клуб переиграл «Хэнань Суншань Лунмэн» (2:0).

«Гуанчжоу Сити»

В прошлом сезоне «Гуанчжоу Сити» по итогам первой части прошлого сезона смог пробиться в чемпионскую группу, где стал лишь седьмым.

В этом сезоне лига вернулась к турниру в два круга, и «горожане» откровенно проваливают его, уступив во всех семи проведенных поединках с общим счетом 4:20.

И только в одном поединке коллектив потерпел минимальное фиаско, а так в основном его проигрыши были с разницей в два и более мячей.

В последних четырех поединках первенства он пропустил минимум три мяча. И только в одной встрече смог забить более одного гола.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,04.

Успех гостей оценивается в 41,00, тогда как ничья — в 8,50.

Наши прогноз и ставка — «Шаньдун Тайшань» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,15.