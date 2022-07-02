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    «Жувентуде» отберет очки у «Атлетико Минейро»?

    «Жувентуде» — «Атлетико Минейро». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Атлетико Минейро»
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    «Жувентуде»
    В 15-м туре бразильской Серии А «Жувентуде» на своем поле примет «Атлетико Минейро». Встреча состоится 2 июля и начнется в 22:30 по мск. «Жувентуде» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июля 2022 года
    Жувентуде
  • Бразилия. Серия А
    •  Жувентуде 22:30 Атлетико Минейро Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
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    «Жувентуде»

    «Жувентуде» в прошлом сезоне с большим трудом смог избежать вылета, финишировав на 16 позиции в турнирной таблице, опередив опасную строку лишь на три пункта.

    В этом же первенстве клуб из города Кашиас-ду-Сул пока идет на вылет, разместившись с 11 очками на предпоследней строке. Коллектив выиграл два раза при пяти мировых и семи фиаско.

    В минувшем туре Серии А «попугаи» чудом избежали поражения в выездной игре с «Сан-Паулу», сыграв 0:0. И данной мировой они прервали свою серию из четырех поражений подряд.

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    Пока «Жувентуде» дома набрал очков меньше, чем на выезде. Команда выиграла только один матч из семи, два раза она еще сыграла вничью и четыре раза уступала.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» по итогам прошлого чемпионата Бразилии стал победителем, уверенно пройдя всю дистанцию. В Кубке Либертадорес он легко преодолел групповую стадию.

    В текущем же розыгрыше Серии А клуб из города Белу-Оризонти с 24 набранными очками идет на пятом месте в турнирной таблице, отставая от первой позиции всего на пять очков.

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    • «Петушки» по шесть раз побеждали и играли вничью, а также дважды проиграли. Свои две последние игры они выиграли на своем поле, а накануне в первой встрече 1/8 финала КЛ расписали мировую с эквадорским «Эмелеком» — 1:1.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Атлетико Минейро» уступил только раз за шесть матчей при одной победе и четырех мировых результатах.

    Отметим, что «Атлетико Минейро» выиграл у «Жувентуде» в семи из восьми последних очных встреч при одном фиаско.

    Прогноз и ставка на «Жувентуде» — «Атлетико Минейро»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Жувентуде» дают — 4.29, ничья оценена — в 3.50.

    Так как «Атлетико Минейро» прибудет на этот матч после трудного выезда в Эквадор, то у хозяев есть шанс зацепиться за очки в данном сражении, несмотря на их негативную статистику в поединках с «петушками».

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    «Жувентуде» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.07.2022. Прогнозы на футбол. «Жувентуде» отберет очки у «Атлетико Минейро»?
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