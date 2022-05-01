«Нью-Инглэнд Революшн»
«Нью-Инглэнд Революшн» в нынешнем сезоне борется за выход в плей-офф. Между тем, на данный момент команда занимает скромное 13 место в турнирной таблице.
Не складывается пока с результативностью и у лидера команды. Карлес Гил в 8 матчах отличился только тремя голами.
В предыдущем туре чемпионата «Нью-Инглэнд Революшн» вновь разочаровал. Выезд в Вашингтон обернулся неудачей в матче с «ДС Юнайтед» (3:2).
Матчи против «Интер Майами» складываются для команды не столь успешно. Из трех поединков «Нью-Инглэнд Революшн» выиграл один раз при двух поражениях.
«Интер Майами»
Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. Текущее 9 место не дает ничего, но отставание от искомой 7 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.
«Интер Майами» вообще не балует стабильностью. Особенно слабовато действует оборона, давшая сбой 16 раз в 8 матчах.
В предыдущем туре «Интер Майами» добыл три пункта. Дома команда нанесла поражение «Атланте» (2:1).
К слову, в том поединке вновь отличился Леонардо Кампана. В активе у эквадорца уже 5 мячей в чемпионате США.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Инглэнд Революшн» за 1.53, на ничью за 4.60, а на «Интер Майами» — за 5.70.
«Нью-Инглэнд Революшн»
«Интер Майами» выиграл четыре своих последних матча.
В последних поединках «Интер Майами» выглядит довольно мощно. Наши прогноз и ставка — Победа «Интер Майами» или ничья с коэффициентом 2.59.