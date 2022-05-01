«Нью-Инглэнд Революшн» сыграет на своем поле с «Интер Майами» в рамках 9-го тура чемпионата США. Матч пройдет 1 мая, начало — в 02:30 мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Инглэнд Революшн»

«Нью-Инглэнд Революшн» в нынешнем сезоне борется за выход в плей-офф. Между тем, на данный момент команда занимает скромное 13 место в турнирной таблице.

Не складывается пока с результативностью и у лидера команды. Карлес Гил в 8 матчах отличился только тремя голами.

В предыдущем туре чемпионата «Нью-Инглэнд Революшн» вновь разочаровал. Выезд в Вашингтон обернулся неудачей в матче с «ДС Юнайтед» (3:2).

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Интер Майами» складываются для команды не столь успешно. Из трех поединков «Нью-Инглэнд Революшн» выиграл один раз при двух поражениях.

«Интер Майами»

Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. Текущее 9 место не дает ничего, но отставание от искомой 7 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

«Интер Майами» вообще не балует стабильностью. Особенно слабовато действует оборона, давшая сбой 16 раз в 8 матчах.

В предыдущем туре «Интер Майами» добыл три пункта. Дома команда нанесла поражение «Атланте» (2:1).

К слову, в том поединке вновь отличился Леонардо Кампана. В активе у эквадорца уже 5 мячей в чемпионате США.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Инглэнд Революшн» за 1.53, на ничью за 4.60, а на «Интер Майами» — за 5.70.

«Нью-Инглэнд Революшн» имеет явные проблемы в организации игры .

«Интер Майами» выиграл четыре своих последних матча.

В последних поединках «Интер Майами» выглядит довольно мощно. Наши прогноз и ставка — Победа «Интер Майами» или ничья с коэффициентом 2.59.