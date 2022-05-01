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    «Эвертон» выиграет у «Челси»?

    «Эвертон» — «Челси». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат Англии по футболу 1 мая 2022 года

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    «Эвертон» проиграл семь из десяти предыдущих матчей на своем поле в рамках АПЛ
    «Челси» сыграет на выезде против «Эвертона» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Эвертон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Мая 2022 года
    Эвертон
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    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал лишь 29 очков. Отставание от идущего 17-м «Бернли» составляет два очка, но у «ирисок» при этом есть еще игра в запасе.

    В прошлое воскресенье «Эвертон» проиграл на поле «Ливерпуля». Команда Фрэнка Лэмпарда кое-как продержалась в первом тайме, но после перерыва пропустила два мяча.

    Коэффициенты матча Эвертон — Челси

  • 1
  • 5.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.68
  • Ставка
    •

    Зато перед этим у «Эвертона» было два удачных матча. В первом ему удалось одержать домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0), а встреча с «Лестером» завершилась вничью — 1:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    Но в целом поводов для оптимизма немного, «Эвертон» находится пол колоссальным психологическим давлением — и это сейчас главная проблема команды Лэмпарда, которая все время боится допустить ошибку.

    «Эвертон» проиграл семь из десяти предыдущих матчей на своем поле в рамках АПЛ.

    «Челси»

    «Челси» тем временем по-прежнему находится на третьей строчке, имея в своем активе 69 очков после 33-х матчей.

    В четверг «Челси» сыграл на выезде вничью с «Манчестер Юнайтед» в рамках перенесенного матча. Встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 1:1. Команда Томаса Тухеля играла явно лучше соперника, но в одном из эпизодов во втором тайме не уследила за Криштиану Роналду.

    На прошлой неделе «Челси» потерпел неприятное поражение от «Арсенала» (2:4), но вскоре после этого одержал победу над «Вест Хэмом» (1:0).

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  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»
  • 25/04/2022

    • Главным событием для «Челси» остается встреча с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии, а в матчах АПЛ команда Тухеля в последнее время сконцентрирована далеко не так, как начале или середине сезона, когда ее называть одним из главных претендентов на титул.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 4.75, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Челси» — за 1.80.

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    «Эвертону» срочно нужна победа, поскольку любая потеря очков через пару недель может обернуться позорным вылетом в Чемпионшип.

    «Челси», конечно, не такой простой и примитивный, как «МЮ», например, но и здесь команда Лэмпарда вполне может набрать три очка. «Челси» с некоторых пор действительно не так сильно сконцентрирован на АПЛ — третье место от «синих» никуда не денется, а вот подняться выше уже нереально.

    Ставка — победа «Эвертона» или ничья за 2.14.

    К слову, «Эвертон» выиграл у «Челси» в двух предыдущих матчах на своем поле.

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    «Эвертон» — «Челси»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Эвертон» выиграет у «Челси»?
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