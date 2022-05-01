«Челси» сыграет на выезде против «Эвертона» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Эвертон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал лишь 29 очков. Отставание от идущего 17-м «Бернли» составляет два очка, но у «ирисок» при этом есть еще игра в запасе.

В прошлое воскресенье «Эвертон» проиграл на поле «Ливерпуля». Команда Фрэнка Лэмпарда кое-как продержалась в первом тайме, но после перерыва пропустила два мяча.

Коэффициенты матча Эвертон — Челси 1 5.20 X 3.80 2 1.68 Ставка

Зато перед этим у «Эвертона» было два удачных матча. В первом ему удалось одержать домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0), а встреча с «Лестером» завершилась вничью — 1:1.

Все прогнозы на АПЛ

Но в целом поводов для оптимизма немного, «Эвертон» находится пол колоссальным психологическим давлением — и это сейчас главная проблема команды Лэмпарда, которая все время боится допустить ошибку.

«Эвертон» проиграл семь из десяти предыдущих матчей на своем поле в рамках АПЛ.

«Челси»

«Челси» тем временем по-прежнему находится на третьей строчке, имея в своем активе 69 очков после 33-х матчей.

В четверг «Челси» сыграл на выезде вничью с «Манчестер Юнайтед» в рамках перенесенного матча. Встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 1:1. Команда Томаса Тухеля играла явно лучше соперника, но в одном из эпизодов во втором тайме не уследила за Криштиану Роналду.

На прошлой неделе «Челси» потерпел неприятное поражение от «Арсенала» (2:4), но вскоре после этого одержал победу над «Вест Хэмом» (1:0).

Главным событием для «Челси» остается встреча с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии, а в матчах АПЛ команда Тухеля в последнее время сконцентрирована далеко не так, как начале или середине сезона, когда ее называть одним из главных претендентов на титул.

Прогноз и ставка

На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 4.75, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Челси» — за 1.80.

«Эвертону» срочно нужна победа, поскольку любая потеря очков через пару недель может обернуться позорным вылетом в Чемпионшип.

«Челси», конечно, не такой простой и примитивный, как «МЮ», например, но и здесь команда Лэмпарда вполне может набрать три очка. «Челси» с некоторых пор действительно не так сильно сконцентрирован на АПЛ — третье место от «синих» никуда не денется, а вот подняться выше уже нереально.

Ставка — победа «Эвертона» или ничья за 2.14.

К слову, «Эвертон» выиграл у «Челси» в двух предыдущих матчах на своем поле.