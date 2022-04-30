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    Выиграет ли «Валенсия» левантийское дерби?

    «Валенсия» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, чемпионат Испании, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Леванте»
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    «Валенсия» идет в середине таблицы
    В 34-м туре испанской Примеры «Валенсия» в родных стенах сыграет против «Леванте». Поединок пройдет 30 апреля, начало — в 19:30 по мск. «Валенсия» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Апреля 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 19:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Валенсия»

    В турнирной таблице Примеры «летучие мыши» находятся в середине, и особо улучшить свою позицию они не смогут. Так что чемпионат они просто доигрывают.

    К данной игре «оранжевые» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, которую начали двумя ничьими, а продолжили проигрышами от «Осасуны» 0:1 дома и «Вильярреала» 0:2 в гостях.

    Коэффициенты матча Валенсия — Леванте

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    В своем последнем поединке коллектив проиграл в финале Кубка Испании «Валенсии» (1:1) в серии пенальти.

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    Это, а также три поражения в последних трех матчах, не внушает оптимизм в сердца болельщиков клуба.

    «Леванте»

    «Леванте» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков. Расстояние до спасительной 17-й строчки составляет шесть баллов.

    Положение, мягко говоря, сложное, но пока что у «Леванте» все еще остаются относительно неплохие шансы избежать вылета из элитного дивизиона.

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    • Тем более в последнее время команда Алессио Лиши регулярно набирает очки. В позапрошлом туре она разгромила на выезде «Гранаду», а в начале месяца выиграл на своем поле у «Вильярреала».

    Между этими матчами было поражение от «Барселоны», забившей решающий гол на последних минутах, а в последнем туре клуб уступил дома «Севилье».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Валенсия» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Валенсия» левантийское дерби?
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