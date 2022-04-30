В 34-м туре испанской Примеры «Валенсия» в родных стенах сыграет против «Леванте». Поединок пройдет 30 апреля, начало — в 19:30 по мск. «Валенсия» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

В турнирной таблице Примеры «летучие мыши» находятся в середине, и особо улучшить свою позицию они не смогут. Так что чемпионат они просто доигрывают.

К данной игре «оранжевые» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, которую начали двумя ничьими, а продолжили проигрышами от «Осасуны» 0:1 дома и «Вильярреала» 0:2 в гостях.

Коэффициенты матча Валенсия — Леванте 1 2.25 X 3.50 2 3.10 Ставка

В своем последнем поединке коллектив проиграл в финале Кубка Испании «Валенсии» (1:1) в серии пенальти.

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Это, а также три поражения в последних трех матчах, не внушает оптимизм в сердца болельщиков клуба.

«Леванте»

«Леванте» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков. Расстояние до спасительной 17-й строчки составляет шесть баллов.

Положение, мягко говоря, сложное, но пока что у «Леванте» все еще остаются относительно неплохие шансы избежать вылета из элитного дивизиона.

Тем более в последнее время команда Алессио Лиши регулярно набирает очки. В позапрошлом туре она разгромила на выезде «Гранаду», а в начале месяца выиграл на своем поле у «Вильярреала».

Между этими матчами было поражение от «Барселоны», забившей решающий гол на последних минутах, а в последнем туре клуб уступил дома «Севилье».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.