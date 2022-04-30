30 апреля «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет против воронежского «Факела» в 35-м туре ФНЛ. Начало игры запланировано на 10:00 по Москве. «СКА-Хабаровск» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

За четыре тура до финиша первой российской лиги «СКА-Хабаровск» находится на шестой позиции в турнирной таблице. От первых двух мест он отстает значительно, а четвертой строке уступает три балла.

В минувшем туре первенства дальневосточники проиграли на выезде «Балтике» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.

В этот период «армейцы» расписали три мировые и смогли одержать четыре виктории. Причем три из них были добыты в этот период на своей территории.

Календарь и таблица ФНЛ

В родных стенах «СКА-Хабаровск» не знает горечи поражений на протяжении последних семи встреч чемпионата, выиграв за это время шесть игр при одном мировом исходе.

«Факел»

«Факел» же с 62 набранными очками делит с московским «Торпедо» вторую строку в турнирной таблице ФНЛ, правда, проигрывая своему конкуренту по дополнительным показателям.

После зимнего перерыва воронежский коллектив провел восемь матчей, в которых потерпел три поражения, один поединок свел вничью и добыл четыре виктории.

Причем три из них пришлись на минувшие три тура первенства, где «огоньки» пропустили только один гол. В своей последней проведенной игре они дома переиграли 1:0 «Олимп Долгопрудный».

У «Факела» три фиаско в последних семи выездных матчах чемпионата. Также в этот период коллектив смог добыть три выигрыша и один поединок свел вничью.

В первом круге «Факел» дома проиграл хабаровчанам со счетом 0:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:3.

Прогноз и ставка на «СКА-Хабаровск» — «Факел»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Факела» — 2.53, победа «Енисея» — 2.80, ничья — 3.26.

С турнирной точки этот матч будет иметь большее значение для обоих команд. Поэтому они должны предельно внимательно сыграть у своих ворот, что и скажется на результативности данного поединка.