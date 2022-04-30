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    «Лос-Анджелес Галакси» продлит свою серию из побед

    «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Галакси». Прогноз, ставка (к. 2.69) на футбол, МЛС, 30 апреля 2022 года

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    Эфраин Альварес
    «Реал Солт-Лейк» на своём поле сыграет против «Лос-Анджелес Галакси» , МЛС. Матч состоится 30 апреля, начало — 22:30 (мск). «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Галакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Апреля 2022 года
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    «Реал Солт-Лейк»

    «Красно-синие» занимают 6-е место в турнирной таблице западной конференции МЛС набрав 13 очков за 9 матчей.

    Команда смогла забить в ворота своих соперников 9 голов, а в свои пропустила — 13.

    Новый сезон МЛС «Реал Солт-Лейк» начал очень хорошо, в первом матче команда сыграла вничью, а после этого одержала три победы подряд. Но после этого уже 6 матчей кряду «красно-синие» не могут обыграть своих соперников.

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    В последнем туре МЛС «Реал Солт-Лейк» разошолся миром с «Портлендом Тимберсом» со счётом 0:0, а за тур до этого потерпел разгомное поражение от «Нью-Йорк Сити» — 6:0.

    «Лос-Анджелес Галакси

    »

    «Зелёные» занимают третье место в турнирной таблице западной конференции МЛС набрав 16 очков за 8 матчей.

    Команда забила в ворота своих соперников 10 мячей, а в свои пропустила — 6 и это является самым лучшим результатом по пропущенным голам из первой тройки.

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    • «Лос-Анджелес Галакси» в новом сезоне проиграл лишь два матча и то в первых турах. А вот уже как 5 поединков подряд команда не проигрывает своим соперникам.

    В последнем туре чемпионата «зеленые» на своём поле одержали минимальную победу над «Нэшвиллом» (1:0), а за тур до этого не определили сильнейшего в матче против «Чикаго Файр» разойдясь с ними со счётом 0:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала Солт-Лейка» в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Лос-Анджелеса Галакси» — за 2.69.

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    Прогноз — «Реал Солт-Лейк» хорошо начал новый сезон, но после резко впал в кризис из которого до сих пор не может выбраться, а вот «Лос-Анджелес Галакси», наоборот, сейчас на ходу и сможет в этом матче продлить свою серию из побед.

    Ставка — Победа «Лос0Анджелес Галакси» за 2.69.

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    «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Галакси»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лос-Анджелес Галакси» продлит свою серию из побед
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