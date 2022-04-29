«Фамаликан» на своём поле сыграет против «Эшторила» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 29 апреля, начало — 22.15 (мск). «Фамаликан» — «Эшторил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фамаликан»

«Сине-белые» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии набрав 30 очков за 31 матч. От зоны вылета команду смогла оторваться всего на 4 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Фамаликан» 3 раза смог порадовать болельщиков победами, 4 раза сыграл вничью и 3 раза терпел поражения.

Коэффициенты матча Фамаликан — Эшторил 1 1.80 X 3.75 2 4.30 Ставка

«Сине-белые» не могут одержать победу уже 7 матчей подряд. Последние два тура в чемпионате Португалии «Фамаликан» завершил ничейными результатами в матчах против «Бенфики» (0:0) и «Жил Висенте» (2:2).

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А перед этим «сине-белые» потерпели два поражения от «Боавишта» на домашней арене со счётом 1:2 и от «Портимоненси» на выезде — 1:0.

«Эшторил»

«Канарейки» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии набрав 36 очков за 31 матч.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Эшторил» 2 раза выигрывал, 5 раз терпел поражения и 3 раза довольствовался ничейным результатам.

У этой команды дела обстоят так же не очень хорошо, «канарейки» не могут одержать победу уже 5 матчей подряд. Два последних поединка команда завершила ничьей с «Белененсешем» (0:0) и «Брагой» (2:2).

А перед этим было три поражения от «Санта Клары» (2:0) и «Бенфики» (2:1) на выезде, а так же от «Визела» на домашней арене — 1:2.

Прогноз и ставка

На победу «Фамаликана» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Эшторила» — за 4.06.

Прогноз — Обе команды сейчас находятся в кризисе и уже давно не могут записать победу на свой счёт. Но «Эшторил» уже решил свою проблему и смог оторваться от зоны вылета, а вот «Фамаликан» в этом матче будет бороться только за 3 очка, что бы обезопасить себя.

Ставка — Победа «Фамаликана» за 1.95.