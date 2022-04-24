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    «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с неприличным счетом?

    «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.32) и ставки на футбол, АПЛ, 24 апреля 2022 года

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    «Ливерпуль» ни разу не проиграл в 13-ти предыдущих матчах АПЛ
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 18:30 мск. «Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:30 Эвертон Эвертон
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» по-прежнему находится на втором месте, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.

    Несколько дней назад «Ливерпуль» уничтожил на «Энфилде» «Манчестер Юнайтед» — 4:0. «Красные» доминировали буквально с первой и до последней минуты, но надо признать, что соперник играл просто ужасно. Общий счет двух матчей против «МЮ» в этом сезоне — 9:0 в пользу «Ливерпуля».

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Эвертон

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 17.00
  • Ставка
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    «Ливерпуль» продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до 13-ти матчей, в которых потерял лишь четыре очка.

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  • 17/04/2022

    • Примечательно, что на этом отрезке «Ливерпуль» пропустил лишь семь мячей. Оборона у команды Юргена Клоппа в последнее время почти непробиваемая.

    «Эвертон»

    «Эвертон» тем временем продолжает изнурительную борьбу за выживание. На данный момент «ириски» находятся на 17-й строчке, опережая идущий 18-м «Бернли» лишь на одно очко.

    В среду «Эвертон» сыграл вничью с «Лестером» — 1:1. От поражения команду Фрэнка Лэмпарда спас Ришарлисон, отличившийся за пару минут до финального свистка.

    «Эвертон» снова, как и в недавнем победном матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1), показал характер. С этим в последнее время у команды все в порядке.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Эвертон» проиграл десять из 11-ти предыдущих матчей на выезде в рамках чемпионата Англии.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Эвертона» — за 17.00.

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    Будет разгром. Разумеется, выиграет «Ливерпуль». «Эвертон» на прошлой неделе одержал победу над «МЮ», но сейчас это вообще не показатель. Сравнивать «Ливерпуль» с «МЮ» просто неприлично.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал больше 3.5 за 2.32. «Эвертону» ни в коем случае нельзя терять очки, но на «Энфилде» — просто без шансов.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 3,0 за 2.38.

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    «Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с неприличным счетом?
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