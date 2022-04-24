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    Прервет ли «Страсбург» безвыигрышную серию матчей с «Лиллем»?

    «Лилль» — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, чемпионат Франции, 24 апреля 2022 года

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    «Страсбург»
    Встреча 34-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Страсбургом» состоится 24 апреля. Матч на арене «Пьер Моруа» начнется в 18:05 мск. «Лилль» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Апреля 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 18:05 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    Появившаяся у «Лилля» надежда на финиш в еврокубковой зоне вновь угасает — команда не выигрывает 4 матча и отстает от 5-й строчки на 8 баллов.

    Апрель подопечные Жослена Гурвеннека начали с двух ничьих — в соперниках были «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1).

    Коэффициенты матча Лилль — Страсбург

  • 1
  • 2.30
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  • 3.30
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
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    В последних матчах чемпионата Франции «Лилль» потерпел 2 поражения подряд с одинаковым счетом 1:2, в соперниках были «Ланс» и «Реймс».

    Все прогнозы на Лигу 1

    После 33 туров «Доги» располагаются на 9-й позиции в таблице Лиги 1. Разница мячей 41-40, Джонатан Дэвид забил 13 голов.

    «Страсбург»

    Эльзасцы продлили свою беспроигрышную серию до 11 матчей в Лиге 1 (5 побед, 6 ничьих).

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    • Начав апрель с домашней победы над «Лансом» (1:0), подопечные Жюльена Стефана в следующем матче на своем поле упустили победу над «Лионом» (1:1).

    В последних матчах «Страсбург» на выезде вновь упустил на последних минутах победу над «Труа» (1:1), а потом дома переиграл «Ренн» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 33 туров Лиги 1 команда с 56 очками на 4-м месте. Разница мячей 55-35, Людовик Ажорк забил 12 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Страсбурга» — 3.25.

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    В первом круге «Лилль» победил 2:1. В последних пяти матчах со «Страсбургом» доги 4 раза победили и ни разу не проиграли.

    «Лилль» не смог выиграть в 9 из 12 предыдущих домашних матчей Лиги 1 (7 ничьих, 2 поражения), а «Страсбург» в гостях не уступил в 10 из 11 (4 победы, 6 ничьих). Прогнозируем, что «Страсбург» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.87 и ТБ 2,5 за 2.16.

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    «Лилль» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Страсбург» безвыигрышную серию матчей с «Лиллем»?
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