«Лилль»
Появившаяся у «Лилля» надежда на финиш в еврокубковой зоне вновь угасает — команда не выигрывает 4 матча и отстает от 5-й строчки на 8 баллов.
Апрель подопечные Жослена Гурвеннека начали с двух ничьих — в соперниках были «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1).
Коэффициенты матча Лилль — Страсбург
В последних матчах чемпионата Франции «Лилль» потерпел 2 поражения подряд с одинаковым счетом 1:2, в соперниках были «Ланс» и «Реймс».
После 33 туров «Доги» располагаются на 9-й позиции в таблице Лиги 1. Разница мячей 41-40, Джонатан Дэвид забил 13 голов.
«Страсбург»
Эльзасцы продлили свою беспроигрышную серию до 11 матчей в Лиге 1 (5 побед, 6 ничьих).
Начав апрель с домашней победы над «Лансом» (1:0), подопечные Жюльена Стефана в следующем матче на своем поле упустили победу над «Лионом» (1:1).
В последних матчах «Страсбург» на выезде вновь упустил на последних минутах победу над «Труа» (1:1), а потом дома переиграл «Ренн» со счетом 2:1.
После 33 туров Лиги 1 команда с 56 очками на 4-м месте. Разница мячей 55-35, Людовик Ажорк забил 12 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Страсбурга» — 3.25.
В первом круге «Лилль» победил 2:1. В последних пяти матчах со «Страсбургом» доги 4 раза победили и ни разу не проиграли.
«Лилль» не смог выиграть в 9 из 12 предыдущих домашних матчей Лиги 1 (7 ничьих, 2 поражения), а «Страсбург» в гостях не уступил в 10 из 11 (4 победы, 6 ничьих). Прогнозируем, что
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