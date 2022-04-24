Встреча 34-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Страсбургом» состоится 24 апреля. Матч на арене «Пьер Моруа» начнется в 18:05 мск. «Лилль» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Появившаяся у «Лилля» надежда на финиш в еврокубковой зоне вновь угасает — команда не выигрывает 4 матча и отстает от 5-й строчки на 8 баллов.

Апрель подопечные Жослена Гурвеннека начали с двух ничьих — в соперниках были «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1).

Коэффициенты матча Лилль — Страсбург 1 2.30 X 3.30 2 3.20 Ставка

В последних матчах чемпионата Франции «Лилль» потерпел 2 поражения подряд с одинаковым счетом 1:2, в соперниках были «Ланс» и «Реймс».

Все прогнозы на Лигу 1

После 33 туров «Доги» располагаются на 9-й позиции в таблице Лиги 1. Разница мячей 41-40, Джонатан Дэвид забил 13 голов.

«Страсбург»

Эльзасцы продлили свою беспроигрышную серию до 11 матчей в Лиге 1 (5 побед, 6 ничьих).

Начав апрель с домашней победы над «Лансом» (1:0), подопечные Жюльена Стефана в следующем матче на своем поле упустили победу над «Лионом» (1:1).

В последних матчах «Страсбург» на выезде вновь упустил на последних минутах победу над «Труа» (1:1), а потом дома переиграл «Ренн» со счетом 2:1.

Календарь и таблица Лиги 1

После 33 туров Лиги 1 команда с 56 очками на 4-м месте. Разница мячей 55-35, Людовик Ажорк забил 12 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Страсбурга» — 3.25.

В первом круге «Лилль» победил 2:1. В последних пяти матчах со «Страсбургом» доги 4 раза победили и ни разу не проиграли.

«Лилль» не смог выиграть в 9 из 12 предыдущих домашних матчей Лиги 1 (7 ничьих, 2 поражения), а «Страсбург» в гостях не уступил в 10 из 11 (4 победы, 6 ничьих). Прогнозируем, что «Страсбург» не проиграет верховой матч .