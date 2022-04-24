«Химки» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Химкинцы заметно прибавили на весеннем отрезке. Команду Сергея Юрана уже не причисляют к аутсайдерам.

Нынешнее 13 место является стыковым, но у команды есть все шансы на подъем. Правда, у «Химок» в активе лишь 5 побед в чемпионате.

Коэффициенты матча Химки — Крылья Советов 1 3.10 X 3.30 2 2.35 Ставка

Зато предыдущий тур для «Химок» вышел продуктивным. На выезде команда разжилась одним баллом, сыграв вничью с «Нижним Новгородом» (0:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

До того химкинцы имели серию из трех побед к ряду. А вот не проигрывает команда еще с начала марта.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» уже ни за что не борются. Вылет самарцам не грозит, а за еврокубки бороться, кажется, еще рановато.

«Крылья Советов» имеет действующую серию из двух побед подряд. Причем последняя пришлась на матч с «Краснодаром» (2:0).

«Крылышки» всегда успешно играли против «Химок». Правда, соперник сейчас находится в хороших кондициях.

Ко всему прочему, самарцы не пропускают уже в двух матчах к ряду. Так что наверняка будут стремиться продлить успешную серию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.32, на ничью за 3.48, а на «Химки» — за 3.34.

«Химки» весной выступают на приличном уровне .

Самарцы испытывают сложности со стабильностью результатов.

Химкинцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Химок» с коэффициентом 3.34.