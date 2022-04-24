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    «Химки» расправятся с самарцами

    «Химки» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 3.34) на футбол, РПЛ, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Крылья Советов»
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    Денис Глушаков
    «Химки» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
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    «Химки»

    Химкинцы заметно прибавили на весеннем отрезке. Команду Сергея Юрана уже не причисляют к аутсайдерам.

    Нынешнее 13 место является стыковым, но у команды есть все шансы на подъем. Правда, у «Химок» в активе лишь 5 побед в чемпионате.

    Коэффициенты матча Химки — Крылья Советов

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Зато предыдущий тур для «Химок» вышел продуктивным. На выезде команда разжилась одним баллом, сыграв вничью с «Нижним Новгородом» (0:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    До того химкинцы имели серию из трех побед к ряду. А вот не проигрывает команда еще с начала марта.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» уже ни за что не борются. Вылет самарцам не грозит, а за еврокубки бороться, кажется, еще рановато.

    «Крылья Советов» имеет действующую серию из двух побед подряд. Причем последняя пришлась на матч с «Краснодаром» (2:0).

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    • «Крылышки» всегда успешно играли против «Химок». Правда, соперник сейчас находится в хороших кондициях.

    Ко всему прочему, самарцы не пропускают уже в двух матчах к ряду. Так что наверняка будут стремиться продлить успешную серию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.32, на ничью за 3.48, а на «Химки» — за 3.34.

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    «Химки» весной выступают на приличном уровне.

    Самарцы испытывают сложности со стабильностью результатов.

    Химкинцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Химок» с коэффициентом 3.34.

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    «Химки» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Химки» расправятся с самарцами
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