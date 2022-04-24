«Химки»
Химкинцы заметно прибавили на весеннем отрезке. Команду Сергея Юрана уже не причисляют к аутсайдерам.
Нынешнее 13 место является стыковым, но у команды есть все шансы на подъем. Правда, у «Химок» в активе лишь 5 побед в чемпионате.
Коэффициенты матча Химки — Крылья Советов
Зато предыдущий тур для «Химок» вышел продуктивным. На выезде команда разжилась одним баллом, сыграв вничью с «Нижним Новгородом» (0:0).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
До того химкинцы имели серию из трех побед к ряду. А вот не проигрывает команда еще с начала марта.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» уже ни за что не борются. Вылет самарцам не грозит, а за еврокубки бороться, кажется, еще рановато.
«Крылья Советов» имеет действующую серию из двух побед подряд. Причем последняя пришлась на матч с «Краснодаром» (2:0).
«Крылышки» всегда успешно играли против «Химок». Правда, соперник сейчас находится в хороших кондициях.
Ко всему прочему, самарцы не пропускают уже в двух матчах к ряду. Так что наверняка будут стремиться продлить успешную серию.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.32, на ничью за 3.48, а на «Химки» — за 3.34.
«Химки»
Самарцы испытывают сложности со стабильностью результатов.
Химкинцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Химок» с коэффициентом 3.34.