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    Сможет ли «Челси» взять реванш у «Вест Хэма»?

    «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.28) и ставки на чемпионат Англии 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Вест Хэм»
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    «Челси» пропустил десять мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле
    «Челси» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:00 мск. «Челси» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    Челси
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    •  Челси 16:00 Вест Хэм Вест Хэм
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    «Челси»

    «Челси» занимает третье место в таблице АПЛ после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 62 очка.

    Среди недели «Челси» неожиданно проиграл на «Стэмфорд Бридж» «Арсеналу». И что интересно, сопернику удалось забить четыре мяча.

    Коэффициенты матча Челси — Вест Хэм

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.50
  • Ставка
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    Это уже не первый случай за последнее время, когда оборона «Челси» напоминала настоящий проходной двор. В начале месяца команда Томаса Тухеля с треском проиграла дома «Брентфорду» (1:4) и мадридскому «Реалу» (1:3).

    Вскоре после этого «Челси» провел несколько очень удачных матчей, но в игре с «Арсеналом» снова случился провал.

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    • «Челси» пропустил десять мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 33-х матчах 52 очка.

    В прошлом туре «молотобойцы» сыграли вничью с «Бернли» — 1:1. Для домашней игры с аутсайдером этот результат сложно назвать позитивным.

    По всей видимости, теперь «Вест Хэм» сконцентрирован на Лиге Европы. Команда Дэвида Мойеса дошла уже до полуфинала, где сыграет с «Айнтрахтом». Как известно, победа в этом турнире дает право участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Вест Хэм» потерпел четыре поражения и не одержал ни одной победы в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Вест Хэма» за 6.75.

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    В принципе, «Вест Хэм» способен удивить, достаточно вспомнить матч этих команд в первом круге — тогда «Челси» неожиданно проиграл со счетом 2:3.

    Но все-таки сейчас «Вест Хэм» действительно больше нацелен на успех в Лиге Европы. Несмотря на всю важность лондонского дерби, команде Мойеса надо поберечь силы на игру с «Айнтрахтом», который перед этим разбил «Барселону».

    Ставка — победа «Челси» + тотал матча больше 2,5 за 2.28.

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    «Челси» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Челси» взять реванш у «Вест Хэма»?
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