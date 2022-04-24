«Челси» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:00 мск. «Челси» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» занимает третье место в таблице АПЛ после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 62 очка.

Среди недели «Челси» неожиданно проиграл на «Стэмфорд Бридж» «Арсеналу». И что интересно, сопернику удалось забить четыре мяча.

Коэффициенты матча Челси — Вест Хэм 1 1.50 X 4.40 2 6.50 Ставка

Это уже не первый случай за последнее время, когда оборона «Челси» напоминала настоящий проходной двор. В начале месяца команда Томаса Тухеля с треском проиграла дома «Брентфорду» (1:4) и мадридскому «Реалу» (1:3).

Вскоре после этого «Челси» провел несколько очень удачных матчей, но в игре с «Арсеналом» снова случился провал.

«Челси» пропустил десять мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 33-х матчах 52 очка.

В прошлом туре «молотобойцы» сыграли вничью с «Бернли» — 1:1. Для домашней игры с аутсайдером этот результат сложно назвать позитивным.

По всей видимости, теперь «Вест Хэм» сконцентрирован на Лиге Европы. Команда Дэвида Мойеса дошла уже до полуфинала, где сыграет с «Айнтрахтом». Как известно, победа в этом турнире дает право участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Все прогнозы на АПЛ

«Вест Хэм» потерпел четыре поражения и не одержал ни одной победы в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Вест Хэма» за 6.75.

В принципе, «Вест Хэм» способен удивить, достаточно вспомнить матч этих команд в первом круге — тогда «Челси» неожиданно проиграл со счетом 2:3.

Но все-таки сейчас «Вест Хэм» действительно больше нацелен на успех в Лиге Европы. Несмотря на всю важность лондонского дерби, команде Мойеса надо поберечь силы на игру с «Айнтрахтом», который перед этим разбил «Барселону».

Ставка — победа «Челси» + тотал матча больше 2,5 за 2.28.