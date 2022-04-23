Встреча 34-го тура Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лансом» состоится 23 апреля. Матч на «Парк де Пренс » начнется в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане выиграли 4 последних матча в Лиге 1, приблизившись к чемпионству. Теперь ПСЖ достаточно набрать всего 1 очко за 5 оставшихся матчей, чтобы гарантировать себе титул.

Команда Маурисио Почеттино начала апрель с разгромов «Лорьяна» (5:1) на своем поле и «Клермона» (6:1) на выезде.

В последних матчах столичный клуб дома одолел «Марсель» (2:1) и на выезде крупно победил «Анже» (3:0).

Все прогнозы на Лигу 1

С 77 очками ПСЖ лидирует в Лиге 1. Разница мячей 75-30, Мбаппе забил 22 гола. В лазарете Месси, Курзава, Диалло, Кимпембе, Эррера, Дракслер, Паредес и Вератти. Мишю дисквалифицирован.

«Ланс»

«Ланс» выиграл три последних матча, но гостевые матчи в Лиге 1 клубу не слишком удаются: не выиграно 9 из 12 предыдущих встреч (2 ничьи, 7 поражений).

Гостевой матч со «Страсбургом» завершился поражением со счетом 0:1, а вернувшись домой подопечные Франка Эс одержали крупную победу над «Ниццей» со счетом 3:0.

В последних матчах команда в гостях одолела «Лилль» (2:1) и на своем поле справилась с «Монпелье» (2:0).

Календарь и таблица Лиги 1

С 53 очками «Ланс» идет на 7-м месте, разница мячей 52-41. Арно Калимуэндо забил 10 голов. В лазарете Факундо Медина и Гаэль Какута.

Прогноз и ставка

На победу «ПСЖ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Ланса» — 9.00.

В поединке 1-го круга «Ланс» смог не уступить ПСЖ (1:1). В последних 5 очных встречах ПСЖ трижды обыграл «Ланс» и один раз победил. В Париже подопечные Франка Хейза в последних пяти матчах трижды проиграли и дважды сыграли вничью.

«Ланс» забивал в 9 из 11 последних личных встреч на поле ПСЖ в Лиге 1.Прогнозируем, что «ПСЖ» не проиграет верховой матч .