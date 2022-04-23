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    Оформит ли ПСЖ чемпионство в матче с «Лансом»?

    «ПСЖ» — «Ланс». Прогноз (к. 1.81) и ставки на чемпионат Франции 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Ланс»
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    Килиан Мбаппе
    Встреча 34-го тура Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лансом» состоится 23 апреля. Матч на «Парк де Пренс » начнется в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Апреля 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    Парижане выиграли 4 последних матча в Лиге 1, приблизившись к чемпионству. Теперь ПСЖ достаточно набрать всего 1 очко за 5 оставшихся матчей, чтобы гарантировать себе титул.

    Команда Маурисио Почеттино начала апрель с разгромов «Лорьяна» (5:1) на своем поле и «Клермона» (6:1) на выезде.

    В последних матчах столичный клуб дома одолел «Марсель» (2:1) и на выезде крупно победил «Анже» (3:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    С 77 очками ПСЖ лидирует в Лиге 1. Разница мячей 75-30, Мбаппе забил 22 гола. В лазарете Месси, Курзава, Диалло, Кимпембе, Эррера, Дракслер, Паредес и Вератти. Мишю дисквалифицирован.

    «Ланс»

    «Ланс» выиграл три последних матча, но гостевые матчи в Лиге 1 клубу не слишком удаются: не выиграно 9 из 12 предыдущих встреч (2 ничьи, 7 поражений).

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  • 19/04/2022

    • Гостевой матч со «Страсбургом» завершился поражением со счетом 0:1, а вернувшись домой подопечные Франка Эс одержали крупную победу над «Ниццей» со счетом 3:0.

    В последних матчах команда в гостях одолела «Лилль» (2:1) и на своем поле справилась с «Монпелье» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    С 53 очками «Ланс» идет на 7-м месте, разница мячей 52-41. Арно Калимуэндо забил 10 голов. В лазарете Факундо Медина и Гаэль Какута.

    Прогноз и ставка

    На победу «ПСЖ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Ланса» — 9.00.

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    В поединке 1-го круга «Ланс» смог не уступить ПСЖ (1:1). В последних 5 очных встречах ПСЖ трижды обыграл «Ланс» и один раз победил. В Париже подопечные Франка Хейза в последних пяти матчах трижды проиграли и дважды сыграли вничью.

    «Ланс» забивал в 9 из 11 последних личных встреч на поле ПСЖ в Лиге 1.Прогнозируем, что «ПСЖ» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.75 и ТМ 3,5 за 1.73.

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    «ПСЖ» — «Ланс»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Оформит ли ПСЖ чемпионство в матче с «Лансом»?
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