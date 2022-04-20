В среду, 20 апреля, в рамках 33-го тура французской Лиги «Лорьян» дома сразится с «Метцем». Игра начнется в 20:00 по мск. «Лорьян» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьяну» еще предстоит отстаивать свое место в элите французского футбола. На данный момент он идет на 16-й строке, оторвавшись на четыре балла от зоны переходных матчей, а прямой вылет опережает на пять пунктов.

Свой последний отрезок из девяти встреч первенства «рыбы» проводят весьма неплохо, выиграв за этот период четыре раза, раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Коэффициенты матча Лорьян — Метц 1 1.75 X 3.65 2 4.80 Ставка

Одно из фиаско случилось с бретонцы на прошедших выходных, когда они уступили в выездной игре «Ницце» со счетом 1:2, а туром ранее они на своем поле разгромили «Сент-Этьен» 6:2.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории «Лорьян» смог добыть лишь две виктории в чемпионате за 12 предыдущих поединков при пяти поражениях и таком же количестве мировых исходов.

«Метц»

«Метц» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего 24 очка. От зоны переходным матчей отставание пять баллов, а от безопасной строки — шесть.

Накануне «мессинцы» не смогли переиграть на своем поле еще одного кандидата на вылет «Клермон», сыграв вничью со счетом 1:1. И этой мировой они продлили свою безвыигрышную серию до 11 матчей.

В этот период коллектив шесть раз уступал и расписал пять мировых исходов. Причем все ничьи были низовыми, а в проигрышных поединках зачастую он пропускал два и более мячей.

На выезде «Метц» проиграл в трех последних своих поединках с общим счетом 2:10. Последнюю победу на выезде он одержал в середине января.

В первом круге дома выиграл «Метц» со счетом 4:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:1 и 1:3.

Прогноз и ставка на «Лорьян» — «Метц»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лорьяна» предлагают — 1.80.

На викторию «Метца» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.70.

Только победа даст «Метцу» хорошие шансы на сохранение прописки в элите. Так что гости уделят больше внимание атаке, что должно выльется в обоюдный обмен голами. Да и к тому же в играх между собой они зачастую огорчают друг друга.