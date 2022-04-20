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    «Мессинцы» предложат сыграть от атаки

    «Лорьян» — «Метц». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, Чемпионат Франции, 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Метц»
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    «Метц»
    В среду, 20 апреля, в рамках 33-го тура французской Лиги «Лорьян» дома сразится с «Метцем». Игра начнется в 20:00 по мск. «Лорьян» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 20:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    «Лорьяну» еще предстоит отстаивать свое место в элите французского футбола. На данный момент он идет на 16-й строке, оторвавшись на четыре балла от зоны переходных матчей, а прямой вылет опережает на пять пунктов.

    Свой последний отрезок из девяти встреч первенства «рыбы» проводят весьма неплохо, выиграв за этот период четыре раза, раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

    Коэффициенты матча Лорьян — Метц

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
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    Одно из фиаско случилось с бретонцы на прошедших выходных, когда они уступили в выездной игре «Ницце» со счетом 1:2, а туром ранее они на своем поле разгромили «Сент-Этьен» 6:2.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей территории «Лорьян» смог добыть лишь две виктории в чемпионате за 12 предыдущих поединков при пяти поражениях и таком же количестве мировых исходов.

    «Метц»

    «Метц» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего 24 очка. От зоны переходным матчей отставание пять баллов, а от безопасной строки — шесть.

    Накануне «мессинцы» не смогли переиграть на своем поле еще одного кандидата на вылет «Клермон», сыграв вничью со счетом 1:1. И этой мировой они продлили свою безвыигрышную серию до 11 матчей.

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    • В этот период коллектив шесть раз уступал и расписал пять мировых исходов. Причем все ничьи были низовыми, а в проигрышных поединках зачастую он пропускал два и более мячей.

    На выезде «Метц» проиграл в трех последних своих поединках с общим счетом 2:10. Последнюю победу на выезде он одержал в середине января.

    В первом круге дома выиграл «Метц» со счетом 4:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:1 и 1:3.

    Прогноз и ставка на «Лорьян» — «Метц»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лорьяна» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Метца» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.70.

    Только победа даст «Метцу» хорошие шансы на сохранение прописки в элите. Так что гости уделят больше внимание атаке, что должно выльется в обоюдный обмен голами. Да и к тому же в играх между собой они зачастую огорчают друг друга.

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    «Лорьян» — «Метц»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Мессинцы» предложат сыграть от атаки
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