ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ланс» положит в свою копилку три очка

    «Ланс» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Франции, 20 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ланс Прогнозы на Монпелье Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Монпелье»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ланс»
    «Ланс» на своем поле примет «Монпелье» в 33-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 10 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Ланс» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2022 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 22:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •

    «Ланс»

    Перед стартом данного тура «Ланс» с 50 очками занимает седьмое место в турнирной таблице французского первенства. От пятой еврокубковой зоны он отстает на три пункта.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «золотисто-красные» на выезде смогли одолеть «Лилль» со счетом 2:1, что стало для них второй викторий подряд — ранее дома была обыграна 3:0 «Ницца».

    Всего же за девять последних туров коллектив выиграл пять раз, а также он потерпел всего два поражения и три поединка завершил мировыми результатами.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей территории в текущем розыгрыше Лиги 1 «Ланс» выиграл семь из 12 предыдущих матчей, проиграв только два раза и четыре поединка завершил вничью.

    «Монпелье»

    «Монпелье» с 42 зачетными пунктами разместился на 11 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. От еврозоны он отстает на десять баллов, так что вряд ли сможет добыть билет хотя бы в Лигу конференций.

    «Паладины» переживают не лучший период во внутреннем первенстве, проиграв четыре из семи последних игр при двух ничейных исходах и всего лишь одной виктории.

  • Французская Лига 1: Подводим итоги 32-го тура
  • ПСЖ в шаге от чемпионства и не только. Рассказываем о шансах французских команд в Лиге 1. За 6 туров до финиша
  • Сегодня

    • В минувшем туре первенства «Монпелье» расписал домашнюю мировую с «Реймсом», сыграв 0:0, а матчем ранее он на выезде потерпел фиаско от «Марселя» со счетом 0:2.

    На чужом поле коллектив уже 12 подряд поединков не играет вничью, одержав за это время пять побед и проиграв остальные семь матчей.

    В первом круге «Монпелье» дома выиграл у «Ланса» со счетом 1:0, а в минувшем сезоне они обменялись гостевыми выигрышами.

    Прогноз и ставка на «Ланс» — «Монпелье»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 1.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    На викторию «Монпелье» дают — 5.14, ничья оценена — в 3.71.

    «Ланс» находится в хорошей форме, в то время как «Монпелье» наоборот на спаде. Поэтому в данном поединке рекомендуем ставку на викторию хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальорка — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гамбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бетис — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ланс» — «Монпелье»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ланс» положит в свою копилку три очка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры