«Ланс» на своем поле примет «Монпелье» в 33-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 10 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Ланс» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Перед стартом данного тура «Ланс» с 50 очками занимает седьмое место в турнирной таблице французского первенства. От пятой еврокубковой зоны он отстает на три пункта.

В своей последней проведенной игре чемпионата «золотисто-красные» на выезде смогли одолеть «Лилль» со счетом 2:1, что стало для них второй викторий подряд — ранее дома была обыграна 3:0 «Ницца».

Всего же за девять последних туров коллектив выиграл пять раз, а также он потерпел всего два поражения и три поединка завершил мировыми результатами.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории в текущем розыгрыше Лиги 1 «Ланс» выиграл семь из 12 предыдущих матчей, проиграв только два раза и четыре поединка завершил вничью.

«Монпелье»

«Монпелье» с 42 зачетными пунктами разместился на 11 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. От еврозоны он отстает на десять баллов, так что вряд ли сможет добыть билет хотя бы в Лигу конференций.

«Паладины» переживают не лучший период во внутреннем первенстве, проиграв четыре из семи последних игр при двух ничейных исходах и всего лишь одной виктории.

В минувшем туре первенства «Монпелье» расписал домашнюю мировую с «Реймсом», сыграв 0:0, а матчем ранее он на выезде потерпел фиаско от «Марселя» со счетом 0:2.

На чужом поле коллектив уже 12 подряд поединков не играет вничью, одержав за это время пять побед и проиграв остальные семь матчей.

В первом круге «Монпелье» дома выиграл у «Ланса» со счетом 1:0, а в минувшем сезоне они обменялись гостевыми выигрышами.

Прогноз и ставка на «Ланс» — «Монпелье»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 1.80.

На викторию «Монпелье» дают — 5.14, ничья оценена — в 3.71.

«Ланс» находится в хорошей форме, в то время как «Монпелье» наоборот на спаде. Поэтому в данном поединке рекомендуем ставку на викторию хозяев.