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    «РБ Лейпциг» уверенно пройдёт в финал

    «Лейпциг» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Кубок Германии, 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Унион»
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    Кристофер Нкунку
    «РБ Лейпциг» на своём поле сыграет против берлинского «Униона» в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Матч состоится 20 апреля, начало — 21:45 (мск). «Лейпциг» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 20 Апреля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 21:45 Унион Унион
  • Берлин
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    «РБ Лейпциг»

    «Красные быки» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 54 очка за 30 матчей. От расположившейся выше дортмундской «Боруссии» команду отделяет 9 баллов.

    «РБ Лейпциг» уверенно добрался до полуфинала Кубка Германии-2021/22, одержав на предыдущих стадиях 4 победы. Причем все они были с «сухим» счетом.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Унион

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 7.40
  • Ставка
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    На стадии 1/8 «быки» обыграли «Ганзу» (2:0), а в 1/4 «Ганновер» (0:4).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В Лиге Европы и во внутреннем чемпионате «Лейпциг» так же провёл поединки в которых не пропустил в свои ворота ни одного мяча — «Аталанта» (0:2), «Хоффенхайм» (3:0) и «Байер» (0:1).

    «Унион»

    «Железные» занимают 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 47 очков за 30 поединков. От расположившегося выше «Фрайбурга» команду отделяет 4 балла.

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    • Подопечные Урса Фишера первые три матча Кубка Германии-2021/22 провели на выезде. Две победы команда одержала в основное время, а в игре с «Вальдхоф Мангеймом» (1:3) потребовалось дополнительное время. В 1/4 финала, уже на своем поле, берлинцы переиграли «Санкт-Паули» со счетом 2:1.

    В Бундеслиге так же дела идут хорошо, «Унион» провёл серию из побед, которая составляет 3 матча кряду. Берлинцы смогли обыграть «Кёльн» (1:0), «Герту» (1:4) и «Айнтрахт» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «РБ Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 4.74, а победу «Униона» — за 8.00.

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    Прогноз — Подопечные Доменико Тедеско находятся в превосходной форме и показывают удивительные результаты во всех турнирах. «Унион» сейчас тоже неплох, но «быкам» конкуренцию составить не сможет.

    Ставка — Победа «РБ Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.28.

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    «Лейпциг» — «Унион»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «РБ Лейпциг» уверенно пройдёт в финал
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