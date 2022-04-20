«РБ Лейпциг» на своём поле сыграет против берлинского «Униона» в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Матч состоится 20 апреля, начало — 21:45 (мск). «Лейпциг» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 54 очка за 30 матчей. От расположившейся выше дортмундской «Боруссии» команду отделяет 9 баллов.

«РБ Лейпциг» уверенно добрался до полуфинала Кубка Германии-2021/22, одержав на предыдущих стадиях 4 победы. Причем все они были с «сухим» счетом.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Унион 1 1.45 X 4.30 2 7.40 Ставка

На стадии 1/8 «быки» обыграли «Ганзу» (2:0), а в 1/4 «Ганновер» (0:4).

Все прогнозы на Бундеслигу

В Лиге Европы и во внутреннем чемпионате «Лейпциг» так же провёл поединки в которых не пропустил в свои ворота ни одного мяча — «Аталанта» (0:2), «Хоффенхайм» (3:0) и «Байер» (0:1).

«Унион»

«Железные» занимают 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 47 очков за 30 поединков. От расположившегося выше «Фрайбурга» команду отделяет 4 балла.

Подопечные Урса Фишера первые три матча Кубка Германии-2021/22 провели на выезде. Две победы команда одержала в основное время, а в игре с «Вальдхоф Мангеймом» (1:3) потребовалось дополнительное время. В 1/4 финала, уже на своем поле, берлинцы переиграли «Санкт-Паули» со счетом 2:1.

В Бундеслиге так же дела идут хорошо, «Унион» провёл серию из побед, которая составляет 3 матча кряду. Берлинцы смогли обыграть «Кёльн» (1:0), «Герту» (1:4) и «Айнтрахт» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «РБ Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 4.74, а победу «Униона» — за 8.00.

Прогноз — Подопечные Доменико Тедеско находятся в превосходной форме и показывают удивительные результаты во всех турнирах. «Унион» сейчас тоже неплох, но «быкам» конкуренцию составить не сможет.

Ставка — Победа «РБ Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.28.