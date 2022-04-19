«Гамбург» на своём поле сыграет против «Фрайбурга» в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Матч состоится 19 апреля, начало — 21:45 (мск). «Гамбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гамбург»

Подопечные Тима Вальтера являются представителями Бундеслиги 2 и в данный момент занимают 6-еместо в турнирной таблице набрав 48 очков за 30 матчей.

«Гамбург» выиграл на предыдущих четырех стадиях Кубка Германии, но лишь один раз в основное время — в матче первого раунда с «Айнтрахтом Брауншвейг» (2:1). В остальных трех встречах для выявления победителя понадобилась серия пенальти.

Коэффициенты матча Гамбург — Фрайбург 1 3.40 X 3.55 2 2.10 Ставка

Во второй Бундеслиге «Гамбург» показывает нестабильные результаты, чередуя победы и проигрыши. В последних турах команда одержала две победы над «Карлсруэ» (3:0) и «Эрцгебирге» (4:0), а так же потерпела два поражения от «Хольштайна» (1:0) и «Падеборна» (1:2).

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 51 очко за 30 матчей.

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Подопечные Кристиана Штрайха все матчи на предыдущих стадиях текущего розыгрыша турнира провели в гостях. В двух встречах они одержали победу в основное время , а по разу в серии пенальти с «Оснабрюком» (2:3) и в дополнительные 30 минут с «Бохумом» (1:2).

В Бундеслиге «Фрайбург» после разгромного поражения от «Баварии» со счётом 1:4 провёл два поединка в которых смог одержать победы над «Айнтрахтом» (1:2) и «Бохумом» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Гамбурга» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагаю взять за 3.70, а победу «Фрайбурга» — за 2.15.

Прогноз — Встречаются две команды из разных дивизионов Германии. «Гамбург» в последних турах показывает нестабильные результаты, а вот «Фрайбург», наоборот, набрал хороший ход, поэтому подопечные Кристиана Штрайха смогут добыть победу в этом матче.

Ставка — Победа «Фрайбурга» за 2.15.