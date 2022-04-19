«Гамбург»
Подопечные Тима Вальтера являются представителями Бундеслиги 2 и в данный момент занимают 6-еместо в турнирной таблице набрав 48 очков за 30 матчей.
«Гамбург» выиграл на предыдущих четырех стадиях Кубка Германии, но лишь один раз в основное время — в матче первого раунда с «Айнтрахтом Брауншвейг» (2:1). В остальных трех встречах для выявления победителя понадобилась серия пенальти.
Коэффициенты матча Гамбург — Фрайбург
Во второй Бундеслиге «Гамбург» показывает нестабильные результаты, чередуя победы и проигрыши. В последних турах команда одержала две победы над «Карлсруэ» (3:0) и «Эрцгебирге» (4:0), а так же потерпела два поражения от «Хольштайна» (1:0) и «Падеборна» (1:2).
«Фрайбург»
«Бразильцы из Брайсгау» занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 51 очко за 30 матчей.
Подопечные Кристиана Штрайха все матчи на предыдущих стадиях текущего розыгрыша турнира провели в гостях. В двух встречах они одержали победу в основное время , а по разу в серии пенальти с «Оснабрюком» (2:3) и в дополнительные 30 минут с «Бохумом» (1:2).
В Бундеслиге «Фрайбург» после разгромного поражения от «Баварии» со счётом 1:4 провёл два поединка в которых смог одержать победы над «Айнтрахтом» (1:2) и «Бохумом» (3:0).
Прогноз и ставка
На победу «Гамбурга» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагаю взять за 3.70, а победу «Фрайбурга» — за 2.15.
Прогноз — Встречаются две команды из разных дивизионов Германии. «Гамбург» в последних турах показывает нестабильные результаты, а вот «Фрайбург», наоборот, набрал хороший ход, поэтому подопечные Кристиана Штрайха смогут добыть победу в этом матче.
Ставка — Победа «Фрайбурга» за 2.15.