«Мидлсбро» дома сыграет против «Хаддерсфилд Таун» в 43-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 18 апреля, начало — в 14:30 по мск. «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

С 63 набранными очками «Мидлсбро» находится на седьмой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на два очка при игре в запасе.

«Речники» неудачно провели своих три последних поединка, набрав в них только балл. Сперва в этом отрезке они поочередно уступили дома по 0:1 «Фулхэму» и «Халлу», а в минувшем туре сыграли 0:0 на выезде с «Борнмутом».

Коэффициенты матча Мидлсбро — Хаддерсфилд Таун 1 1.80 X 3.55 2 4.60 Ставка

Перед этой неудачной серией коллектив не знал горечи поражений на протяжении трех встреч первенства, раз сыграв вничью в этом отрезке и добившись двух викторий.

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«Мидлсбро» проиграл своих два последних домашних поединка первенства, а перед этим выиграл восемь игр подряд в родных стенах.

«Хаддерсфилд Таун»

В турнирной таблице первой английской лиги «Хаддерсфилд» идет на третьем месте, имея в копилке 70 очков. Двух лидеров клуб нагнать вряд ли способен, но и попадание в плей-офф ему вполне по силам.

С начала декабря аж по начало марта «терьеры» не знали горечи поражений в рамках чемпионата страны. В этот период они семь встреч свели вничью и девять раз побеждали.

Однако затем они в своих четырех играх дважды сыграли вничью и столько же раз уступали. В минувшем туре первенства они на своем поле не справились с КПР, сыграв вничью со счетом 2:2.

Вне родных стен «Хаддерсфилд» проиграл только одну встречу из 11 предыдущих, четыре раза сыграв еще вничью и добыв шесть викторий.

В четырех последних очных поединках этих клубов трижды сильнее были «речники» и раз виктория была за «терьерами».

Прогноз и ставка на «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 1.86.

На викторию «Хаддерсфилд Таун» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.68.

«Речники» не забивают уже в трех матчах подряд, так что будут настроены прервать эту серию. В свою же очередь гости в последнее время зачастую не уходят с поля без гола. В общем, ждем здесь обмен забитыми мячами.