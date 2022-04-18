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    «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионшип, 18 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун»
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    «Мидлсбро»
    «Мидлсбро» дома сыграет против «Хаддерсфилд Таун» в 43-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 18 апреля, начало — в 14:30 по мск. «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2022 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 14:30 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Мидлсбро»

    С 63 набранными очками «Мидлсбро» находится на седьмой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на два очка при игре в запасе.

    «Речники» неудачно провели своих три последних поединка, набрав в них только балл. Сперва в этом отрезке они поочередно уступили дома по 0:1 «Фулхэму» и «Халлу», а в минувшем туре сыграли 0:0 на выезде с «Борнмутом».

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Хаддерсфилд Таун

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
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    Перед этой неудачной серией коллектив не знал горечи поражений на протяжении трех встреч первенства, раз сыграв вничью в этом отрезке и добившись двух викторий.

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    «Мидлсбро» проиграл своих два последних домашних поединка первенства, а перед этим выиграл восемь игр подряд в родных стенах.

    «Хаддерсфилд Таун»

    В турнирной таблице первой английской лиги «Хаддерсфилд» идет на третьем месте, имея в копилке 70 очков. Двух лидеров клуб нагнать вряд ли способен, но и попадание в плей-офф ему вполне по силам.

    С начала декабря аж по начало марта «терьеры» не знали горечи поражений в рамках чемпионата страны. В этот период они семь встреч свели вничью и девять раз побеждали.

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    • Однако затем они в своих четырех играх дважды сыграли вничью и столько же раз уступали. В минувшем туре первенства они на своем поле не справились с КПР, сыграв вничью со счетом 2:2.

    Вне родных стен «Хаддерсфилд» проиграл только одну встречу из 11 предыдущих, четыре раза сыграв еще вничью и добыв шесть викторий.

    В четырех последних очных поединках этих клубов трижды сильнее были «речники» и раз виктория была за «терьерами».

    Прогноз и ставка на «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Хаддерсфилд Таун» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.68.

    «Речники» не забивают уже в трех матчах подряд, так что будут настроены прервать эту серию. В свою же очередь гости в последнее время зачастую не уходят с поля без гола. В общем, ждем здесь обмен забитыми мячами.

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    «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на футбол. Команды устроят голевой обмен
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