ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Хоффенхайм» разгромит аутсайдера

    «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт». Прогноз, ставка (к. 2.68) на футбол, Бундеслига, 17 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Прогнозы на Гройтер Фюрт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Гриллич
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Гройтер Фюрт» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:30 мск. «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Апреля 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 18:30 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» борется за выход в еврокубки. Шестое место еще нужно сохранить, хоть и шансы подняться имеются.

    Команда отличается весьма результативной атакой. В 29 матчах она забила 50 мячей, пропустив на пять меньше.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Гройтер Фюрт

  • 1
  • 1.27
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Хоффенхайм» вновь разочаровал результатом. Команда была разгромлена в Лейпциге (3:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Сейчас команда пребывает в кризисе. Три поражения подряд — такова суровая реальность «Хоффенхайма».

    «Гройтер Фюрт»

    Эта команда борется за выживание в Бундеслиге. Правда, шансов на спасение фактически никаких, ведь отыграть 11 очков за 5 туров крайне сложно.

    Вообще «Гройтер Фюрт» с первых туров выглядел хуже всех в Бундеслиге. Несколько неплохих матчей общей картины не изменило.

  • Новая битва Гвардиолы и Клоппа. Выводы по ответным матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • О чем говорят результаты ответных игр?
  • Вчера

    • В предыдущем туре «Гройтер Фюрт» вновь потерпел поражение. Дома команда уступила менхенгладбахской «Боруссии» (0:2).

    Оборона команды представляет из себя форменный проходной двор. В 29 матчах аутсайдер пропустил 72 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хоффенхайм» за 1.29, на ничью за 6.60, а на «Гройтер Фюрт» — за 11.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Хоффенхайм» мотивирован прервать свою серию из трех поражений.

    «Гройтер Фюрт» давно обречен на вылет из элиты.

    Хозяева наверняка быстро взломают оборонительные порядки аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Хоффенхайма» -2.5 с коэффициентом 2.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Текстильщик — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сампдория — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Циципас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» разгромит аутсайдера
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры