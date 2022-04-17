«Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Гройтер Фюрт» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:30 мск. «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» борется за выход в еврокубки. Шестое место еще нужно сохранить, хоть и шансы подняться имеются.

Команда отличается весьма результативной атакой. В 29 матчах она забила 50 мячей, пропустив на пять меньше.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Гройтер Фюрт 1 1.27 X 5.90 2 10.50 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Хоффенхайм» вновь разочаровал результатом. Команда была разгромлена в Лейпциге (3:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

Сейчас команда пребывает в кризисе. Три поражения подряд — такова суровая реальность «Хоффенхайма».

«Гройтер Фюрт»

Эта команда борется за выживание в Бундеслиге. Правда, шансов на спасение фактически никаких, ведь отыграть 11 очков за 5 туров крайне сложно.

Вообще «Гройтер Фюрт» с первых туров выглядел хуже всех в Бундеслиге. Несколько неплохих матчей общей картины не изменило.

В предыдущем туре «Гройтер Фюрт» вновь потерпел поражение. Дома команда уступила менхенгладбахской «Боруссии» (0:2).

Оборона команды представляет из себя форменный проходной двор. В 29 матчах аутсайдер пропустил 72 мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хоффенхайм» за 1.29, на ничью за 6.60, а на «Гройтер Фюрт» — за 11.00.

«Хоффенхайм» мотивирован прервать свою серию из трех поражений .

«Гройтер Фюрт» давно обречен на вылет из элиты.

Хозяева наверняка быстро взломают оборонительные порядки аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Хоффенхайма» -2.5 с коэффициентом 2.68.