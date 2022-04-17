«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» борется за выход в еврокубки. Шестое место еще нужно сохранить, хоть и шансы подняться имеются.
Команда отличается весьма результативной атакой. В 29 матчах она забила 50 мячей, пропустив на пять меньше.
Коэффициенты матча Хоффенхайм — Гройтер Фюрт
В предыдущем туре чемпионата «Хоффенхайм» вновь разочаровал результатом. Команда была разгромлена в Лейпциге (3:0).
Сейчас команда пребывает в кризисе. Три поражения подряд — такова суровая реальность «Хоффенхайма».
«Гройтер Фюрт»
Эта команда борется за выживание в Бундеслиге. Правда, шансов на спасение фактически никаких, ведь отыграть 11 очков за 5 туров крайне сложно.
Вообще «Гройтер Фюрт» с первых туров выглядел хуже всех в Бундеслиге. Несколько неплохих матчей общей картины не изменило.
В предыдущем туре «Гройтер Фюрт» вновь потерпел поражение. Дома команда уступила менхенгладбахской «Боруссии» (0:2).
Оборона команды представляет из себя форменный проходной двор. В 29 матчах аутсайдер пропустил 72 мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Хоффенхайм» за 1.29, на ничью за 6.60, а на «Гройтер Фюрт» — за 11.00.
«Хоффенхайм»
«Гройтер Фюрт» давно обречен на вылет из элиты.
Хозяева наверняка быстро взломают оборонительные порядки аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Хоффенхайма» -2.5 с коэффициентом 2.68.