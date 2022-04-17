Встреча 32-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Сельтой» состоится 17 апреля. Матч на арене «Сан Мамес Баррия» начнется в 19:30 мск. «Атлетик» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Между тем, нынешнее 8 место ничего подобного не дает.

Между тем, в последних матчах «Атлетик» выглядит довольно прилично. Да и оборона по-прежнему прочна: лишь 30 пропущенных мячей в 31 матче.

Коэффициенты матча Атлетик — Сельта 1 1.78 X 3.55 2 4.90 Ставка

В предыдущем туре «Львы», правда, не сумели добыть три очка, когда в гостях разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).

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На сегодня у басков серия из трех поединков без поражений при двух ничьих и одной победе.

«Сельта»

«Сельта» в турнирной таблице испанского первенства идет на 12-й позиции, набрав 36 баллов. Команде вылет не угрожает, но и особо выше она не поднимется.

Коллектив из Виго на выезде в прошлом туре потерпел фиаско от «Эспаньола» со счетом 0:1, а перед этим дома уступил «Реалу» (1:2).

А из восьми последних матчей Примеры «кельтам» удалось выиграть только один. При этом на сегодня у них серия их четырех матчей без побед.

На чужом поле галисийцы не побеждают уже шесть матчей кряду, завершив за это время две игры вничью и потерпев четыре фиаско. Причем в четырех из пяти гостевых встречах они не забивали ни одного гола.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.