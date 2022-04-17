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    Одолеет ли «Атлетик» «Сельту»?

    «Атлетик» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.30) на Ла Лигу 17 апреля 2022 года

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    «Атлетик» занимает восьмое место
    Встреча 32-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Сельтой» состоится 17 апреля. Матч на арене «Сан Мамес Баррия» начнется в 19:30 мск. «Атлетик» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Апреля 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 19:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Атлетик»

    Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Между тем, нынешнее 8 место ничего подобного не дает.

    Между тем, в последних матчах «Атлетик» выглядит довольно прилично. Да и оборона по-прежнему прочна: лишь 30 пропущенных мячей в 31 матче.

    Коэффициенты матча Атлетик — Сельта

  • 1
  • 1.78
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
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    В предыдущем туре «Львы», правда, не сумели добыть три очка, когда в гостях разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у басков серия из трех поединков без поражений при двух ничьих и одной победе.

    «Сельта»

    «Сельта» в турнирной таблице испанского первенства идет на 12-й позиции, набрав 36 баллов. Команде вылет не угрожает, но и особо выше она не поднимется.

    Коллектив из Виго на выезде в прошлом туре потерпел фиаско от «Эспаньола» со счетом 0:1, а перед этим дома уступил «Реалу» (1:2).

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    • А из восьми последних матчей Примеры «кельтам» удалось выиграть только один. При этом на сегодня у них серия их четырех матчей без побед.

    На чужом поле галисийцы не побеждают уже шесть матчей кряду, завершив за это время две игры вничью и потерпев четыре фиаско. Причем в четырех из пяти гостевых встречах они не забивали ни одного гола.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Атлетик» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Атлетик» «Сельту»?
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