ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сохранит ли «Валенсия» шансы на еврокубки?

    «Валенсия» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, чемпионат Испании, 16 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Осасуну Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Осасуна»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Валенсия» идет на девятом месте
    «Валенсия» на своём поле сыграет против «Осасуны» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 16 апреля, начало — 19:30 (мск). «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Валенсия»

    Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Между тем, нынешнее 9 место ничего подобного не дает.

    Отставание от искомой шестой позиции слишком уж велико — 13 очков. Да и оборона частенько дает результативные сбои: 44 пропущенных мяча.

    В предыдущем туре «Валенсия» не сумела добыть три очка. На выезде «Летучие мыши» не справились с «райо Вальекано» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних четырех поединках левантийцы одержали лишь одну победу, но при этом в семи последних матчах не проигрывают.

    «Осасуна»

    «Красные» расположились в середине турнирной таблице чемпионата Испании набрав 41 очко. Команда смогла забить в ворота своих соперников 31 мяч, а в свои пропустила — 40.

    За последние 11 матчей во всех турнирах «Осасуна» 5 раз радовала болельщиков победами, 1 раз сыграла вничью и 5 раз терпела поражения от соперников.

  • Ла Лига: Завершился 30-й тур. Кто остановит королевский клуб?
  • 12 очков преимущества «Реала» над преследователями. Турнирный расклад чемпионата Испании за 8 туров до финиша
  • 06/04/2022

    • «Осасуна» в последнее время стала очень качельной командой. На выезде сплошные поражения, а на своём поле — только победы.

    0:1 от «Реала Сосьедад», 0:4 от «Барселоны» и 1:4 от «Бетиса», при 1:0 над «Вильярреалом», 3:1 на «Леванте» и 1:0 над «Алавесом».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Текстильщик — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сампдория — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Циципас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аугсбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Валенсия» шансы на еврокубки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры