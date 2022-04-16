«Валенсия» на своём поле сыграет против «Осасуны» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 16 апреля, начало — 19:30 (мск). «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Между тем, нынешнее 9 место ничего подобного не дает.

Отставание от искомой шестой позиции слишком уж велико — 13 очков. Да и оборона частенько дает результативные сбои: 44 пропущенных мяча.

В предыдущем туре «Валенсия» не сумела добыть три очка. На выезде «Летучие мыши» не справились с «райо Вальекано» (1:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В последних четырех поединках левантийцы одержали лишь одну победу, но при этом в семи последних матчах не проигрывают.

«Осасуна»

«Красные» расположились в середине турнирной таблице чемпионата Испании набрав 41 очко. Команда смогла забить в ворота своих соперников 31 мяч, а в свои пропустила — 40.

За последние 11 матчей во всех турнирах «Осасуна» 5 раз радовала болельщиков победами, 1 раз сыграла вничью и 5 раз терпела поражения от соперников.

«Осасуна» в последнее время стала очень качельной командой. На выезде сплошные поражения, а на своём поле — только победы.

0:1 от «Реала Сосьедад», 0:4 от «Барселоны» и 1:4 от «Бетиса», при 1:0 над «Вильярреалом», 3:1 на «Леванте» и 1:0 над «Алавесом».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2.25.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.