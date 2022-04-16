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    «Тобол» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Казахстана, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Кайрат»
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    Курбан Бердыев
    «Тобол» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 6-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 17:00 мск. «Тобол» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 16 Апреля 2022 года
    Тобол
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Тобол 17:00 Кайрат Кайрат
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Тобол»

    Действующий чемпион Казахстана в новом чемпионате стартовал неплохо. В пяти сыгранных матчах «Тобол» набрала 10 очков.

    Правда, в минувшем туре «Тобол» сенсационно уступил. Выезд в Шымкент к «Ордабасам» завершился неудачей (3:1).

    Ко всему прочему, этот поединок пропустит ведущий защитник Александр Марочкин. Он был удален в прошлом туре.

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    Против «Кайрата» команда исторически играет с переменным успехом. Одна победа при одном поражении в пяти последних матчах — настоящий паритет.

    «Кайрат»

    Эта команда начала чемпионат весьма прилично. Алмаатинцы возглавили турнирную таблицу с 11 очками в активе.

    «Кайрат» настроен серьезно, однако в 5 матчах забил лишь 5 голов. Зато оборона команды действует монолитно: всего 1 пропущенный мяч.

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    • Вот и в минувшем туре «Кайрат» лишь минимально одолел «Каспий». Чувствуется стиль и рука Курабана Бердыева еще эпохи «Рубина».

    «Кайрат» наверняка сыграет на своих привычных козырях. В игре вторым номером алмаатинцы вполне способны преуспеть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 2.15, на ничью за 2.94, а на «Кайрат» — за 3.68.

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    «Тобол» полтора месяца назад обыграл алмаатинцев в финале Суперкубка Казахстана.

    «Кайрат» имеет сверхнадежные оборонительные тылы.

    Оборона гостей выглядит весьма монолитно. Наши прогноз и ставка — Победа Обе не забьют с коэффициентом 2.08.

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    «Тобол» — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. В Костанае забьют не все?
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