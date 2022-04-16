«Тобол» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 6-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 17:00 мск. «Тобол» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

Действующий чемпион Казахстана в новом чемпионате стартовал неплохо. В пяти сыгранных матчах «Тобол» набрала 10 очков.

Правда, в минувшем туре «Тобол» сенсационно уступил. Выезд в Шымкент к «Ордабасам» завершился неудачей (3:1).

Ко всему прочему, этот поединок пропустит ведущий защитник Александр Марочкин. Он был удален в прошлом туре.

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Против «Кайрата» команда исторически играет с переменным успехом. Одна победа при одном поражении в пяти последних матчах — настоящий паритет.

«Кайрат»

Эта команда начала чемпионат весьма прилично. Алмаатинцы возглавили турнирную таблицу с 11 очками в активе.

«Кайрат» настроен серьезно, однако в 5 матчах забил лишь 5 голов. Зато оборона команды действует монолитно: всего 1 пропущенный мяч.

Вот и в минувшем туре «Кайрат» лишь минимально одолел «Каспий». Чувствуется стиль и рука Курабана Бердыева еще эпохи «Рубина».

«Кайрат» наверняка сыграет на своих привычных козырях. В игре вторым номером алмаатинцы вполне способны преуспеть.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 2.15, на ничью за 2.94, а на «Кайрат» — за 3.68.

«Тобол» полтора месяца назад обыграл алмаатинцев в финале Суперкубка Казахстана.

«Кайрат» имеет сверхнадежные оборонительные тылы .

Оборона гостей выглядит весьма монолитно. Наши прогноз и ставка — Победа Обе не забьют с коэффициентом 2.08.