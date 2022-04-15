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    «Терьеры» закрепятся в зоне плей-офф

    «Хаддерсфилд Таун» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Чемпионшип, 15 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд Таун» — «Куинз Парк Рейнджерс»
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    «Хаддерсфилд Таун»
    «Хаддерсфилд Таун» дома сыграет против «Куинз Парк Рейнджерс» в 42-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 15 апреля, начало — в 19:30 по мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Апреля 2022 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 19:30 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Хаддерсфилд Таун»

    В турнирной таблице первой английской лиги «Хаддерсфилд» идет на третьем месте, имея в копилке 69 очков. Двух лидеров клуб нагнать вряд ли способен, но и попадание в плей-офф ему вполне по силам.

    С начала декабря аж по начало марта «терьеры» не знали горечи поражений в рамках чемпионата страны. В этот период они семь встреч свели вничью и девять раз побеждали.

    Однако затем они в своих трех играх раз сыграли вничью и дважды уступали. В минувших же двух поединках коллектив одолел на выезде 1:0 «Халл» и 2:0 на своем поле «Лутон».

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    В родных стенах «Хаддерсфилд» потерпел только одно фиаско за последние 11 встреч чемпионата, четыре раз он еще сыграл вничью и добыл шесть победных результатов.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» расположился в турнирной таблице на 11 позиции, имея очень мало шансов зацепиться за зону плей-офф.

    «Обручи» в последнее время выступают плохо, проиграв семь из восьми поединков при одной победе, которая была в середине марта на выезде над крепким «Лутоном» со счетом 2:1.

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    • К данной же игре лондонцы подходят с серией из пяти фиаско подряд. В минувшем туре первенства они вне родных стенах уступили «Престону» со счетом 1:2.

    На чужих полях КПР проиграл в семи из восьми последних матчей чемпионата и раз за этот период они смогли победить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хаддерсфилд Таун» предлагают — 2.04.

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    На викторию «КПР» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.56.

    Прогнозируем, что в данном противостоянии победу одержит более мотивированный «Хаддерсфилд», который борется за попадание в зону плей-офф.

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    «Хаддерсфилд Таун» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на футбол. «Терьеры» закрепятся в зоне плей-офф
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